عمرو السيسي على بعد خطوة من الزمالك.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن عقد مسؤولو النادي الأبيض جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع مسؤولي نادي طلائع الجيش لحسم صفقة عمرو السيسي لاعب وسط الأخير.

ويسعى مسؤولو الزمالك لحسم صفقة عمرو السيسي في الفترة الحالية في ظل رغبة النادي الأبيض في تدعيم خط الوسط، وكان الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، في حين يتبقى فقط بعض الروتوش النهائية بين إدارة الناديين.

الزمالك يتعاقد مع نبيل عماد دونجا

جدير بالذكر أن الزمالك سبق وتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق بيراميدز لتدعيم خط الوسط قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة في غضروف الركبة خلال معسكر المنتخب الأخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري .