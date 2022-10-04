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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

أرشيفية
أرشيفية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 356 مبايعة بقيمة 1.12 مليار درهم منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 313.29 مليون درهم و337 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 806 ملايين درهم.

 

و بحسب وكالة أنباء الامارات “وام” قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة أم الشيف تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة ورسان الأولي ثم مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

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وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 121 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مطار دبي الدولي وأخيرا مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة.

وتصدرت منطقة أم سقيم الثالثة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 247.22 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 121.5 مليون درهم و59 رهن فلل وشقق بقيمة 125.72 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 114 مليون درهم وأخري في منطقة جزيرة 2 بقيمة 28 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 196.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 175 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 15 مليون درهم.

اقتصاد الامارات وكالة انباء الامارات التصرفات العقارية الشيخ محمد بن راشد الأراضي والأملاك تصرفات عقارات دبي Finance Real Estate

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