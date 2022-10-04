عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رؤوف السيد عن نصر أكتوبر: أسطورة الجيش الذي لا يقهر سقطت كأوراق الخريف

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة تمثل الأثر الطيب الذي يزين التاريخ بمعان سامية تحملها ذكري يوم النصر المبين من عزة وشموخ وكبرياء الأمر الذي يعكس حجم التضحيات والبطولات التي قدمتها قواتنا المسلحة الباسلة من اجل تحرير الوطن واستعادة الارض المصرية المحتلة من ايادي غادرة باغية كانت تتآمر من أجل السطو علي تاريخ وهوية الدولة المصرية ولكن كان هناك رجال عظماء سطرو ملحمة بطولية تتحاكي بها الامم جيل بعد جيل , ملحمة انهارت امامها أسطورة الجيش الاسرائيلي الذى كان يظن انه لا يقهر , ولكن تحت أقدام خير أجناد الأرض سقطت تلك الاسطورة الزائفة كأوراق الخريف. 


وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية مؤكدا علي أن ما صنعه عظماء القوات المسلحة المصرية من ملحمة بطولية في حرب السادس من اكتوبر عام 1972  يمثل نقطة تحول فارقة في التاريخ المعاصر والمستقبلي وستظل تلك الملحمة بقعة ضوء ساطعة في كتب التاريخ نستلهم منها العبر والعظات وتتعلم منها الاجيال معاني الفداء والنضال والتضحيات وانكار الذات من أجل ما هو اسمي وابقي “ الوطن .. مصر أم الدنيا”.


وتابع اللواء رؤوف في تصريحات صحفية صدرت عنه منذ قليل قائلا : ويبقي الرئيس الراحل محمد أنور السادات هو الرجل الملهم والقائد العسكري الذي صنع تاريخ نفتخر به وتحمل جسامة المسئولية امام الشعب والتاريخ في لحظات عصيبة وصعبة وواجهة ضغوطا ومؤمرات دولية ومحلية كان لها بالمرصاد لم يهتز او ينحني وواصل مسيرته واثقا من قدراته وقدرات عظماء القوات المسلحة المصرية , فكانت براعته في ادارة الازمة وخطته المحكمة للخداع الاستراتيجي عنصر حاكم ومفصلي لتحقيق النصر في معركة البقاء والخلود.

 

وتابع رؤوف السيد علي قائلا : ستبقي غرفة عمليات حرب اكتوبر بكل ما تحمله من اسرار وحكايات قادرة علي ابهار العالم رغم مرور سنوات طويلة وستظل موضع دراسة للخبراء العسكريين فى كافة الاكاديميات العسكرية الدولية.


فقد استسلم الرئيس السادات للقدر الالهي " والكلام مازال علي لسان اللواء رؤوف السيد علي " وتيقن مبكرا ان قرار الحرب قدر مكتوب لا خيار فيه فما من بد الا حمل السلاح وتحرير الارض المحتلة فالشعب يرفض الهزيمة وعظماء القوات المسلحة يرفضون الحلول الوسطية والا سيكون البديل ذل ومهانة واستسلام لشروط العدو الامر الذي كان سيدفع الجميع فيه الثمن باهظا من عزته وشموخة وعرضه وبقائه فوق الارض الخالدة لذا كان القرار المصيري بالعبور واذلال العدو الذي كان يظن انه لن يقهر ونفذت ارادة الله ورفعت راية النصر هامتها خفاقة بفضل جنود آمنوا بالقضية واصروا علي هزيمة المستحيل فكانت صيحات العبور " الله اكبر " ترهب العدو وتزلزل اركان عرش تل ابيب , لذا سيبقي الرئيس الراحل محمد انور السادات علامة مضيئة , ساطعة في كتب التاريخ قاد الوطن في احلك الظروف سوادا لم يستسلم ولم يلين رغم كل ما واجهه من تحديات جسام . 


واختتم رئيس الحركة الوطنية المصرية موجها التحية العسكرية الي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الاعلي للقوات المسلحة الباسلة والي كل جنود وضباط الجيش المصري العظيم بمناسبة مرور هذه الذكري الخالدة مؤكدا علي قدرة المؤسسة العسكرية بقيادة الرئيس السيسي علي مواصلة الانتصارات التاريخية وبناء الجمهورية الجديدة التي تعد بمثابة العبور الثاني الي مستقبل افضل للاجيال .. تحيا مصر ..عزيزة مكرمة .

القوات المسلحة المصرية حرب اكتوبر القوات المسلحة الجيش الإسرائيلي أنور السادات الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

أمطار اليوم| الأرصاد تعلن مفاجأة سارة للمواطنين لمدة أسبوع| فيديو

ينافس آيفون..هاتف جديد في الأسواق العالمية سعره 3400 جنيه

على دفعات وبدون فوائد.. قسط مصاريف المدارس لأولادك بخطوات بسيطة

المصائب لا تأتي فرادى.. تفاصيل مصرع معلمة وإصابة 14 بينهن 3 شقيقات

ترشيحاتنا

حكم شرب الشيشة الإلكترونية.. هل تختلف عن الحقيقة في الضرر والإثم؟

هل انتهت أسطورة نمبر 1؟.. سوريا وقطر ترفضانه والإسكندرية تلغي حفلاته| القصة الكاملة

رامي ربيعة يغيب عن مواجهة المنستيري.. كاف يعاقب الأهلي بسبب نهائي أبطال أفريقيا

أمريكا واليابان: تعزيز قدرات الردع ضد صواريخ كوريا الشمالية

تكبد خسائر فادحة.. لماذا ينهار الجيش الروسي في أوكرانيا؟

بعد تحذيره من سلاح يوم القيامة.. الناتو يكشف تطورات استعدادات روسيا النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معجزة لا تصدق.. امرأة هندية تنقذ حياة زوجها بعد توقف قلبه|شاهد

علاج عسر الهضم وألم البطن .. بالأدوية والحيل المنزلية

تنين عملاق مرعب يحلق في سماء أحمد آباد بالهند.. فيديو

ازاي تتغدى بـ 10 جنيه أكلة اقتصادية بالفراخ

فيديو

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

بكرة تشوفوا .. الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله

أين كنتم في الإجازة؟.. غضب بالإسكندرية بسبب إخلاء مدرستين للصيانة |فيديوجراف

قطار يوم القيامة.. سيناريوهات روسيا في الحربها النووية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ