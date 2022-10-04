عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حرب أكتوبر.. الحلبي: مصر اقتحمت 3 خطوط دفاعية للعدو بسلاح قديم

هشام الحلبي
هشام الحلبي

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تتعرض لتهديديات كثيرة على مدار تاريخها، ومنها حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي.

 

txt

لطفي لبيب: أحتفل بنصر أكتوبر كل عام.. ونحتاج عملا فنيا عن الملحمة

txt

مصر الحديثة: نستلهم من نصر أكتوبر مواجهة التحديات على قلب رجل واحد

وقال هشام الحلبي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" قبل حرب أكتوبر  العالم كان بيقول مصر مش هتعمل حاجة في 73".

 

وتابع هشام الحلبي:" مصر استطاعت تنفيذ 3 اقتحامات رئيسية لـ 3 خطوط دفاعية وهم قناة السويس والساتر الترابي وخط بارليف في 6 ساعات بـ سلاح دفاعي قديم ".

 

 واكمل هشام الحلبي:" حرب أكتوبر يتم تدريسها في الخارج بأنها حالة مثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات حققت اهداف على قوات مسلحة أعلى منها في الإمكانات ".

 

 ولفت هشام الحلبي:"  مصر توصلت لفكرة  استخدام مضخات مياة لفتح فتحات في الساتر الترابي ، وكافة خبراء العالم آنذاك  كانوا بيقولوا لازم قنبلة تكتيتية ذرية".

الحلبي حرب اكتوبر أكتوبر اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة 5 مواسم.. الزمالك يحصل على توقيع خليفة محمد صلاح

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز مباشر الآن 1-0 لحظة بلحظة في دوري الأبطال

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مباشر الآن.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان 0-1 في دوري أبطال أوروبا

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ترشيحاتنا

أشهر حلويات المولد.. حضرى الملبن والفولية والنوجا فى دقائق

نصائحها شاذة وتحريضية.. هبة قطب من غشاء البكارة لخيانة الرجل المصري|القصة الكاملة

بتهمة إخلال حدث ديني بمعبد.. شاهد|تقييد وجلد مسلمين في الهند

فور وقوعها.. وزير التعليم يلزم المديريات بإبلاغه بـ حوادث المدارس ونتيجة تحقيقاتها

دوري أبطال أوروبا.. قذيفة هاكان تمنح إنتر التقدم على برشلونة بالشوط الأول

الشوط الأول.. أرنولد يمنح ليفربول التقدم أمام رينجرز في دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكلة المذهلة للنساء.. طريقة عمل الكبدة بالبطاطس بسرعة

دراسة تكشف كارثة فى مشروبات الدايت لن تتوقعها

تدليك الجسم بزيت الزيتون مرة في الأسبوع.. النتيجة مذهلة

بعد المصرية سارة صبري.. شركة "بلو أورجن" تثير الجدل برحلة جديدة للفضاء

فيديو

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

عالم مجنون| وفاة طفل بسبب تيك توك ما القصة؟.. فيديو جراف

نداء شرارة: تشرفت بتمثيل الأردن في بلدي الثاني مصر أمام الرئيس

بكرة تشوفوا .. الرئيس السيسي: سنتجاوز الظروف الصعبة بفضل الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ