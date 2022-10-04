حرب أكتوبر.. الحلبي: مصر اقتحمت 3 خطوط دفاعية للعدو بسلاح قديم

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن مصر تتعرض لتهديديات كثيرة على مدار تاريخها، ومنها حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي.

وقال هشام الحلبي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" قبل حرب أكتوبر العالم كان بيقول مصر مش هتعمل حاجة في 73".

وتابع هشام الحلبي:" مصر استطاعت تنفيذ 3 اقتحامات رئيسية لـ 3 خطوط دفاعية وهم قناة السويس والساتر الترابي وخط بارليف في 6 ساعات بـ سلاح دفاعي قديم ".

واكمل هشام الحلبي:" حرب أكتوبر يتم تدريسها في الخارج بأنها حالة مثالية لقوات مسلحة أقل في الإمكانيات حققت اهداف على قوات مسلحة أعلى منها في الإمكانات ".

ولفت هشام الحلبي:" مصر توصلت لفكرة استخدام مضخات مياة لفتح فتحات في الساتر الترابي ، وكافة خبراء العالم آنذاك كانوا بيقولوا لازم قنبلة تكتيتية ذرية".