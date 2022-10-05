أخبار السيارات|مزاد جديد تابع لجمرك نويبع ..سعر ومواصفات إم جي ZS موديل 2022 في مصر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

ينتشر في سوق السيارات المصري للمستعمل الكثير من إصدارات شركة كيا التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري وتناسب احتياجاته، ومن اهم تلك الطرازات سيارة كيا بيكانتو موديل 2017 التي ظهرت لأول مرة في في معرض جنيف في عام 2017 ، وانتشرت هذه السيارة بين المواطنين بسبب هيكلها الصغير وانخفاض تكلفه صيانتها .

ينتشر في سوق السيارات المستعمل المصري الكثير من إصدارات شركة بي ام دبليو التي تساعد المواطنين في قضاء احتياجاتهم وتساعدهم علي التنقل بمنتهي السهولة بسبب المميزات وهيكل السيارة الذى تمتلكه إصدارات الشركة الألمانية ، ومن تلك الطرازات سيارة BMW X5 موديل 2018.

يضم السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2022، عددا غير محدود من إصدارات السيارات المختلفة التي تناسب احتياجات المواطنين ، ومن تلك الإصدارات سيارة ام جي ZS موديل 2022 التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV، وانتشرت في مصر بشكل كبير بسبب المميزات التي تمتلكها مقارنة بسعرها الذى يتناسب مع دخول المواطنين .

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات جديدة لمزاد سيارات تابع لجمرك نويبع بمحافظة البحر الأحمر.

التقطت العدسات التجسسية صور لسيارة جي إم سي أكاديا الجديدة كليا ، ومن المقرر أن يتم ظهورها في الأسواق عام 2024 ، بالإضافة إلي أن الجيل الحالي من سيارة جي إم سي أكاديا مر عليه الكثير من السنوات ، وظهرت السيارة لأول مرة عام 2016 وتم إنتاجها عام 2017 .

أصبحت رياضة السيارات ذات شعبية كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، وأصبح لها متابعين ومحبين من جميع الفئات، ولكن كنا نشاهد فقط دون المشاركة فى بطولاتها العالمية، إلا بعدد قليل من أبطال مصر المعروفين.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات المختلفة ، التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري وتناسب احتياجاته ، وتمتلك هذه الإصدارات الكثير من المميزات التي تتماشي مع فئتها السعرية ، بالإضافة إلي سهولة صيانتها وتوافر قطع الغيار الخاصة بها في الأسواق .

كشف رئيس شركة تويوتا عن ظهور نسخة من تويوتا كروان هجينة وذألك خلال اجتماع من تجار السيارات في لاس فيغاس الأمريكية الأسبوع الماضي، وذألك يجعلنا ننتظر ظهور الطراز الهجين من تويوتا كروان، حيث انه من المتوقع أن تحصل السيارة علي اسم برايم .

اتهم شخص يسمي داميون إيفانز يعمل في بنك Cambridge Trust في بوسطن في أمريكا، وكان يشغل منصب ما في خدمة العملاء داخل البنك وذألك ساعدة علي الحصول علي سيك بقيمة 65 الف دولار من اجل شراء سيارة بي ام دبليو X6 الـ SUV الجديدة كليا.

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، عن تقرير جديد صادر خلال الفترة الاخيرة لتقيم نسب مبيعات السيارات خلال أول 8 شهور من عام 2022 في مصر .