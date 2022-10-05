عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

92 عملية قتال..أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف الاستعدادات التي تمت لحرب أكتوبر..فيديو

حرب أكتوبر 73
حرب أكتوبر 73

أكد اللواء محيى نوح، أحد أبطال القوات المسلحة بحرب أكتوبر، أن الدولة بدأت في بناء القوات المسلحة بعد نكسة 1967، من معركة رأس العش، وضرب المدمرة إيلات وعمليات كثيرة، خلال تلك الفترة .

أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف تفاصيل مواجهة قوات شارون والانتصار | شاهد

حرب أكتوبر.. شيرين عبدالوهاب: سعيدة بالناس العظماء اللي رجعوا بلدنا بالشرف والكرامة

وقال محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه اشترك في أكثر من حرب، خلال الفترة ما بين النكسة وانتصارات أكتوبر، فيما عرف بحرب الاستنزاف، وشارك في 92 عملية قتال على الجبهة.

 

وتابع أحد أبطال القوات المسلحة بحرب أكتوبر، أن هزيمة 67 كانت لها مقاييس كثيرة بعيدا عن القتال، وكان لابد وأن يكون العالم بعدها حاضرا ليشهد عظمة مصر في انتصاراتها.

 

الجندي المصري

وأشار محيى نوح إلى ان الجندي المصري استطاع بقوته وشجاعته دحض مقولة أن الجندي الإسرائيلي لا يقهر”.

 

القوات المسلحة حرب اكتوبر مصر أحد أبطال حرب أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

فرمان سويسري.. كولر يوافق علي رحيل 5 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

حكم تاريخي .. جنايات القاهرة تحكم بحبس والد فتاة المعادي.. تفاصيل

مصرع مصريين في حادث تصادم مروع بالكويت

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

ترشيحاتنا

صاروخ باليستي.. الكشف عن سبب الانفجارات الهائلة بقاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية

مفيش نادي القرن.. تسريب شكل قميص الأهلي الجديد| شاهد

السفير البريطاني بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لمصر لإنجاح مؤتمر المناخ COP27

أحسن مساك في مصر.. فرج عامر يؤكد نظرة كولر في محمود متولي

هل يكفي صب الماء على الجسد عند الاغتسال من الجنابة.. الإفتاء تجيب

الباحث الرئيسي لاكتشاف الدواء وتطويره: هدفنا التوصل لأول علاج مصري للسرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

بملابس ملفتة.. شقيقة محمد رمضان تثير جدلًا عبر إنستجرام برفقة زوجها

بفستان راق.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

إجراءات عاجلة من التعليم بعد تكرار وقوع الحوادث .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ