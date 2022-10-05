92 عملية قتال..أحد أبطال حرب أكتوبر يكشف الاستعدادات التي تمت لحرب أكتوبر..فيديو

أكد اللواء محيى نوح، أحد أبطال القوات المسلحة بحرب أكتوبر، أن الدولة بدأت في بناء القوات المسلحة بعد نكسة 1967، من معركة رأس العش، وضرب المدمرة إيلات وعمليات كثيرة، خلال تلك الفترة .

وقال محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه اشترك في أكثر من حرب، خلال الفترة ما بين النكسة وانتصارات أكتوبر، فيما عرف بحرب الاستنزاف، وشارك في 92 عملية قتال على الجبهة.

وتابع أحد أبطال القوات المسلحة بحرب أكتوبر، أن هزيمة 67 كانت لها مقاييس كثيرة بعيدا عن القتال، وكان لابد وأن يكون العالم بعدها حاضرا ليشهد عظمة مصر في انتصاراتها.

الجندي المصري

وأشار محيى نوح إلى ان الجندي المصري استطاع بقوته وشجاعته دحض مقولة أن الجندي الإسرائيلي لا يقهر”.