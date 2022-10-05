هل تصاب بالسعال أثناء النوم ليلاً؟.. إجراءات خمسة قبل الاستلقاء على السرير

يبدأ السعال فجأة فى الليل وعندما تكن نائم، فإنه يفسد النوم الكامل ومع ذلك ، إذا نمت مرة أخرى ، فلن يتم تذكر هذا الشيء في الصباح ولا توجد حاجة لعلاج السعال نفسه لكن هل تعلم أن السعال الذي يأتي أثناء النوم يمكن أن يكون علامة على العديد من الأمراض الخطيرة.



إذا استمر السعال في الليل ولم يختفي من تلقاء نفسه ، فقد تحتاج إلى زيارة الطبيب أو تجربة بعض العلاجات المنزلية المذكورة هنا لتقليل السعال.

تغرغر بالماء المالح قبل النوم



وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة وبحسب ما نشره موقع هيلثي، فإن الغرغرة بالماء المالح مفيدة لتقليل التهاب الحلق أو تهيجها. كما أنه يساعد في طرد الجسيمات غير المرغوب فيها ومسببات الأمراض من الحلق ومنع العدوى أو التحكم فيها. في مثل هذه الحالة ، إذا كنت تعاني من السعال الليلي ، فقم بالنوم كل ليلة بعد الغرغرة بالماء المالح.

زيت اساسي



قد تساعد الزيوت الأساسية في تقليل أعراض السعال والتهاب الشعب الهوائية والتهاب القصيبات والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى. تعتبر الزيوت المحضرة من نباتات الشمر السميك وفاكهة الشمر المر والكافور والنعناع والجير مفيدة جدًا في تقليل السعال. ضع بضع قطرات من الأوكالبتوس أو النعناع في الماء كل ليلة قبل النوم واستنشاق البخار يمكن أن يريحك من السعال.

أكل الليمون مع العسل



شرب الليمون مع العسل قبل النوم يريح الحلق ويقلل من تهيجها . يظهر نفس تأثير الدواء في السعال. لكن احرص على عدم إعطائه للأطفال الصغار.

اليوجا

إنه علاج يعتمد على اليوجا وهو أحد تقنيات التطهير الست أو Shatkarmas في Hatha Yoga. يتم استخدام وعاء نيتي للقيام بذلك. تمتلئ بمياه مالحة فاترة ، ويتم إدخالها من خلال إحدى فتحتي الأنف وإخراجها من خلال الأخرى.

استهلاك الزنجبيل

يمكن أن يخفف الزنجبيل السعال الجاف أو الربو. لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. كما أنه مفيد في تخفيف الغثيان والألم. يمكن طهيه مع الطعام أو تناوله كشاي.