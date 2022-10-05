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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاضرة حول سيرة الرسول بقصر ثقافة شمال سيناء 

محاضرة حول سيرة الرسول
محاضرة حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة،  من خلال إقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب محمد نبيل رئيس اقليم القناة وسيناء  الثقافي برئاسة أشرف المشرحانى، رئيس فرع شمال سيناء الثقافي، نفذ فرع ثقافة ثقافـــــــة شمال  محاضـرة حول " سيرة الرسول " صلي  الله عليه وسلم " بقصر ثقافة العريش حاضر فيها الشيخ مصطفى الديهى مدير عام بأوقـاف شمال سيناء .


تحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاملاته مع الصحابة وايضا مع الكفار وكيــــف كان رد فعله معهم رغم الأذى الذى واجهه منهم لان المسلم  كما علمنا الرســــــول  "ص" سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. 

المعاملات 

 وتحدث عن حق الوطن على المواطنين وعن المعاملات بين الاشخاص ســــــواء الجيران او الاصدقاء  او زملاء العمل وواجبـــــــات وحقوق كل فرد تجـــــــاة الأخر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.

وعقب انتهاء المحاضرة دارت أسئلة واستفسارات ومناقشات  ايجابية بين الحضور والمحاضر .  بحضور  نسرين الشوربجى مدير ادارة الدراسات والبحوث.
 

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سيناء الثقافة محاضرة سيرة الرسول

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