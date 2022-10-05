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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف معاشات أكتوبر من بنك ناصر لمن لم يتمكن من الصرف بالفيزا

صرف المعاشات
صرف المعاشات

انتظمت عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية .

من جانب آخر أتاح بنك ناصر الاجتماعي عملية صرف معاشات شهر أكتوبر للمواطنين الذين لن يتمكنوا من عملية الصرف من خلال الفيزا المخصصة للمعاشات ويتم الصرف من خلال الشباك .

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعى عمليات صرف المعاشات من خلال غرفة عمليات مخصصة لذلك لمتابعة سير عمليات الصرف وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين .

 

وكانت قد شهدت ماكينات الصراف الآلى وفروع بنك ناصر الاجتماعى بمختلف المناطق زحام المواطنين لصرف معاشات شهر أكتوبر ، كما وفرت معظم البنوك السيولة اللازم بالماكينات لصرف المعاشات .

تسهيل الإجراءات 
كما يصرف بنك ناصر المعاشات للمواطنين الحاصلين على قروض من البنك بضمان المعاشات وتقديم كافة التيسيرات لأصحاب المعاشات وتستمر عملية صرف معاشات شهر أكتوبر حتى نهاية شهر أكتوبر،  مع تقديم كافة  التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش و إتاحة صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية كما تم  إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ شركة «فوري»، البالغ عددها 200 ألف منفذ، إلى جانب 104 فروع بالإضافة إلى الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى .

غرفة عمليات لمتابعة الصرف  

كما تتابع  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،  عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر من خلال غرفة عمليات مخصصة لها

إلغاء نظام الشرائح

كما تم صرف معاشات شهر أكتوبر  من خلال كارت ميزة المجانى  لكل المستحقين من أصحاب المعاشات ، حيث تم الغاء نظام الشرائح والسماح بالصرف للكل  حيث ينتظر أكثر من 10 ملايين مواطن موعد صرف المعاشات وقيمة القبض طبقا للزيادة الأخيرة التى طبقت فى أبريل الماضى .


صرف معاشات شهر أكتوبر  

ويأتى صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة المقررة الأخيرة فى شهر أبريل الماضى  التى أقرتها الحكومة مسبقا على حسب مبلغ المعاش والتى تتضمن ما يلي: 1000 جنيه معاشا، فسيكون معاشه بعد الزيادة مبلغ 1130 جنيها، و  2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها، و  3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها، و  4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها، و  5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها، و - 6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.


الجدير بالذكر، أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية القديمة الزرقاء الخاصة بهيئة التأمينات انتهت صلاحيتها، الشهر الماضي، و تمت إتاحة تحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة، أو على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، كما تمت توفير كافة الطرق لتسليم بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات.

 

صرف معاشات شهر أكتوبر بنك ناصر

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