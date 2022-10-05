أسعار النفط تتراجع عالمياً وسط أنباء خفض الإنتاج

تراجع طفيف في أسعار النفط اليوم الأربعاء في بداية التعاملات بتأثير من تداوُل أخبار عن ضغوط أمريكية بعدم خفض الإنتاج، مع استقرار أسعار النفط برنت الآن للعقود الآجلة تسليم ديسمبر قرب مستوى 92 دولاراً للبرميل، فيما استقر النفط الخام قرب مستوى 87 دولاراً للبرميل.

هبطت أيضاً قيمة العقود الآجلة تسليم نوفمبر للنفط الخام في هذه اللحظة، بمقدار 0.19 نقطة، ونسبة تغير 0.22% في الاتجاه السالب، ليتم التداول عند 86.33 دولار للبرميل في هذه اللحظة، مقارنةً بالسعر عند إغلاق الجلسة الماضية والبالغ 86.52 دولار للبرميل، فيما كان الافتتاح عند 86.41 دولار للبرميل، ومن المتوقع أن يصل سعر النفط الخام اليوم إلى أعلى مستوى له عند 86.70 دولار للبرميل، بينما يصل إلى أدنى مستوى له عند 85.93 دولار للبرميل.

تتجه الأنظار اليوم نحو اجتماع مجموعة أوبك+ والذي من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار خفض الإنتاج بنسبة كبيرة قد تصل تبعاً لبعض المصادر إلى خفض 2 مليون برميل يومياً، للسيطرة على الأسعار التي هبطت من 120 دولاراً للبرميل حتى 90 دولاراً وأقل من ذلك بفعل ارتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار، في حين تأتي الضغوط من أمريكا وبعض الدول الأخرى لضخ المزيد بدلاً من تخفيض الإنتاج حتى لا تضطر الولايات المتحدة للإفراج عن المزيد من الاحتياطي النفطي.