عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تشغّل مفاعل غواصتها النووية الجديدة

فرنسا تشغّل مفاعل
فرنسا تشغّل مفاعل غواصتها النووية الجديدة

أعلن موقع Naval New أن فرنسا شغّلت المفاعل الموجود في غواصتها النووية الجديدة من فئة Barracuda.

 

جاء هذا في مقال على الموقع مضيفاً: "شغّل المختصون التابعون لشركتي  TechnicAtome و Naval Group المفاعل الموجود في ثاني غواصة نووية متعددة الأغراض من نوع  Barracuda، مخصصة لسلاح لبحرية الفرنسي. وهذه الخطوة تأتي في إطار التحضير للبدء بالتجارب البحرية للغواصة".

 

وتبعا للموقع فإن المفاعل الموجود في الغواصة تم تطويره من قبل TechnicAtome، وبإشراف لجنة الطاقة الذرية الفرنسية، أما Naval Group فتولت مهمة دمج هذا المفاعل بالغواصة كونها المطور والمصنع الرئيسي لغواصات Barracuda.

 

وكانت فرنسا قد بدأت بتطوير الغواصة المذكورة في يونيو 2009، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2021، وكان من المفترض أن يتم تسليمها للجيش الفرنسي قبل نهاية 2022، لكن العملية أجّلت لإخضاع الغواصة لاختبارات إضافية.

ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Barracuda نحو 99 م، وقطرها 8.8م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5300 طن، ويتكون طاقمها الرئيسي من 65 شخصا، كما يمكنها نقل 15 عسكريا إضافيا، وبمقدرورها التحرك بسرعة 25 عقدة بحرية والغوص لعمق 350 م تحت سطح الماء.

 

وتتسلح هذه الغواصات بطوربيدات F21 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 Exocet مضادة للسفن، وصواريخ Scalp Naval مجنحة مخصصة للتعامل مع أهداف برية.

رد قوي على ضم بوتين أراضي أوكرانية.. عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا

بها حاوية مملوءة بالأسنان.. أوكرانيا تعثر على غرفة تعذيب بمنطقة احتلتها روسيا

النووي فرنسا مفاعل روسيا أوكرانيا الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

ترشيحاتنا

رفع التأهب وفرض الإغلاق.. إسرائيل تحيى ذكرى حرب أكتوبر 73 على طريقتها

فوز 3 باحثين بجائزة نوبل للكيمياء.. مفاجآت بشأن الأمريكي

تايوان تهدد بالردع العسكري.. سنتعامل مع أي اختراق لمجالنا الجوي كضربة أولى

موعد مباراتي الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

فرنسا تشغّل مفاعل غواصتها النووية الجديدة

أحمد عمر هاشم: سعادتي بالغة بالتكريم.. والسيسي رجل أجرى الله الخير على يديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل للتأكد من أن الملابس ستناسبنا دون تجربتها

رافض التعليم وحالته سيئة.. مديرة مدرسة تتنمر على طفل من ذوي الهمم وترفض دخوله الفصل

مشروب شائع.. الإفراط في تناوله يسبب كوارث صحية أخطرها تلف الدماغ

أسوأ أيام حياتي.. ما حقيقة تصريحات موسيماني ضد الأهلي ؟

فيديو

بعد استفزازه الجمهور بنمبر1.. إلغاء حفلات محمد رمضان عرض مستمر

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ