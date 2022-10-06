أخبار التكنولوجيا| Oppo تطلق هاتفا جديدا.. طريقة حذف رسايل واتساب القديمة

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

حذر خبير تقني من خلل فني في تطبيق سناب شات Snapchat يهدد خصوصية المستخدم ويعرض الدردشات الخاصة للنشر و المشاركة بين الآخرين.

أطلقت شركة أوبو Oppo هاتف A77s في الأسواق العالمية اليوم، والذي ينتمي إلى سلسلة A77 التي تضم هاتفين آخرين A77 5G ، و A77 4Gجديد .

تعتبر خاصية حذف الرسايل بعد إرسالها من أهم الميزات التى يهتم بها كل مستخدمى تطبيق واتساب WhatsApp، ولكن هذه الميزة تنحصر عند الرسايل التى تم إرسالها حديثاً، لكن العقبة الكبرى هى كيفية حذف رسايل قديمة قد مر عليها وقت طويل من إرسالها، لكن دائماً ما تسعى إدارة تطبيق واتساب إلى إرضاء متطلبات مستخدمى التطبيق.

إذا كنت تشك أن حسابك قد تعرض للهاكرز أو أن حسابك في فيسبوك Facebook مراقب ولا تعرف كيف يمكنك أن تعرف إذا كان حساب الفيسبوك مخترق أو مراقب، فإليك أسهل طريقة تعلم بها إذا كان حسابك مراقب أو مخترق أو لان مع بعض التعليمات التي يجب اتباعها عند ذلك

يعد الفلتر إحدى المميزات المهمة في تطبيق إنستجرام Instagram ، وربما اختفاء فلتر إنستجرام هي مشكلة تواجه العديد من مستخدمي التطبيق ، لذلك سنوضك عدة طرق لاستعادة الفلاتر المحذوفة من إنستجرام لكل من هواتف الأندرويد والآيفون.