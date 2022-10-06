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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| Oppo تطلق هاتفا جديدا.. طريقة حذف رسايل واتساب القديمة

Oppo تطلق هاتف جديد
Oppo تطلق هاتف جديد عالميا بأقل من 5000 جنيه.. طريقة حذف رسا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

امسح سناب شات فورا .. بيسرق بياناتك ويهدد خصوصيتك

 

حذر خبير تقني من خلل فني في تطبيق سناب شات Snapchat يهدد خصوصية المستخدم ويعرض الدردشات الخاصة للنشر و المشاركة بين الآخرين.

 

بسعر مش هتلاقيه تاني.. Oppo تطلق هاتف جديد عالميا بأقل من 5000 جنيه

 

أطلقت شركة  أوبو Oppo هاتف A77s في الأسواق العالمية اليوم، والذي ينتمي إلى سلسلة A77  التي تضم هاتفين آخرين A77 5G ، و A77 4Gجديد .

 

لو بتبعت رسالة وتندم.. طريقة حذف رسايل واتساب القديمة

 

تعتبر خاصية حذف الرسايل بعد إرسالها من أهم الميزات التى يهتم بها كل مستخدمى تطبيق واتساب WhatsApp، ولكن هذه الميزة تنحصر عند الرسايل التى تم إرسالها حديثاً، لكن العقبة الكبرى هى كيفية حذف رسايل قديمة قد مر عليها وقت طويل من إرسالها، لكن دائماً ما تسعى إدارة تطبيق واتساب إلى إرضاء متطلبات مستخدمى التطبيق.

 

ازاي تعرف إن فيسبوك بتاعك متراقب

 

إذا كنت تشك أن حسابك قد تعرض للهاكرز أو أن حسابك في فيسبوك Facebook مراقب ولا تعرف كيف يمكنك أن تعرف إذا كان حساب الفيسبوك مخترق أو مراقب، فإليك أسهل طريقة تعلم بها إذا كان حسابك مراقب أو مخترق أو لان مع بعض التعليمات التي يجب اتباعها عند ذلك

 

أسهل طريقة لاستعادة الفلتر اللي عاجبك في إنستجرام

 

يعد الفلتر إحدى المميزات المهمة في تطبيق إنستجرام Instagram ، وربما اختفاء فلتر إنستجرام هي مشكلة تواجه العديد من مستخدمي التطبيق ، لذلك سنوضك عدة طرق لاستعادة الفلاتر المحذوفة من إنستجرام لكل من هواتف الأندرويد والآيفون.

 

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