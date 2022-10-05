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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية أطلقت 43 قذيفة قرب محطة زابوروجيا النووية

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المدفعية الأوكرانية أطلقت خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 43 قذيفة على المشارف الشمالية لمدينة "إنيرجودار" والمنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي رد بإسكات مصدر نيران العدو.
وقال بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء: "لقد أطلقت المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 43 قذيفة على المشارف الشمالية لمدينة إنيرجودار والأراضي المجاورة لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية".
وأضاف البيان:" ونُفذت الضربات من بلدة "مارجانيتس" الواقعة في مقاطعة دنيبروبتروفسك، التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية"، مؤكدا إسكات مصادر نيران العدو بنيران المدفعية الروسية، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أن الوضع الإشعاعي في محطة زابوروجيا للطاقة النووية طبيعي.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/ تصفية نحو 140 عسكريا أوكرانيا وتدمير 7 مدرعات، باستهداف مواقعهم في مقاطعة خاركوف. 
وذكر المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف-وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية-، أن القوات الروسية "تمكنت من قتل 90 عسكريا أوكرانيا على محور كراستي ليمان، كما تمكنت من القضاء على 21 مسلحا ضمن مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيين خلال الساعات الـ24 الماضية".
وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الروسية "تمكنت من تصفية نحو 70 عسكريا وتدمير دبابة و3 مدرعات أوكرانية"، لافتا إلى أن القوات تحتفظ بمواقعها وتصد هجمات قوات كييف في محور كريفوي روج.

 

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