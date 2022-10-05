روسيا تكشف مصير محطة زابوريجيا النووية بعد الاستفتاءات

لن يراها الأوكرانيون بعد الآن..

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية أن روسيا تعتزم الإشراف على العمليات في محطة زابوريجيا النووية بعد أن ضمت رسميا المنطقة الأوسع في جنوب أوكرانيا هذا الأسبوع.

استولت روسيا على محطة زابوريجيا النووية في أوائل مارس بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا ، لكن الموظفين الأوكرانيين استمروا في تشغيلها.



ومنذ ذلك الحين ، اتهمت كل من موسكو وكييف بعضهما البعض بقصف المنشأة ، مما جعل العالم في قلب من حدوث كارثة نووية.

نقلت وسائل الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين قوله إن "محطة زابوريجيا النووية موجودة الآن على أراضي الاتحاد الروسي، وبالتالي، يجب تشغيلها تحت إشراف وكالاتنا ذات الصلة".

ولم يتضح كيف تخطط روسيا لتشغيل المحطة وما إذا كانت ستحاول استبدال موظفي المحطة بالروس.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أن رافائيل جروسي ، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، سيزور موسكو في الأيام المقبلة لمناقشة الوضع في المحطة.

ضمت روسيا زابوريجيا وثلاث مناطق أخرى بعد إجراء ما أسمته الاستفتاءات، وسط رفض أوكراني كبير وتهديد وتنديد غربي واسع من الحكومات الغربية باعتبار الاستفتاءات غير قانونية وإجبارية، وان موسكو لا تسيطر بشكل كامل على أي من المناطق التي أعلنت فيها الإستفتاءات الأربع.