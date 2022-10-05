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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو على رأس قائمة مانشستر يونايتد لملاقاة أومونيا في الدوري الأوروبي

صدى البلد

أعلن الهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قائمة فريقه لمواجهة أمونيا القبرصي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة فريق مانشستر يونايتد وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغياب كلا من هاري ماجواير ورافائيل فاران ودوني فان دي بيك وآرون وان بيساكا.

وجاءت قائمة مانشستر يونايتد كالتالي:.

حراسة المرمى: دي خيا، هيتون، دوبرافك

خط االدفاع: ليندلوف، مارتينيز، مالاسيا، دالوت، شاو

خط الوسط: برونو، إريكسن، فريد، كاسيميرو، مكتومناي، زيدان إقبال

خط الهجوم: رونالدو، مارسيال، راشفورد، أنتوني، سانشو، بليستيري، إيلانجا، جارناتشو.

مانشستر يونايتد أمونيا تن هاج الدوري الأوروبي قائمة مانشستر يونايتد

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