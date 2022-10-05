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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قطع طريق بالحجارة والإطارات بالإسماعيلية

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام عدد من المواطنين بوضع بعض الحجارة والإطارات بأحد الطرق بالإسماعيلية.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة الإسماعيلية بإصطدام سيارة ربع نقل بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق المشار إليه مما تسبب فى وفاته.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين قيام بعض الأهالى بوضع إطار سيارة وحجارة بمحيط موقع الحادث ، لحين وصول سيارة الإسعاف.. وتم ضبط السيارة وقائدها المتسببين فى الحادث ، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بالطريق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مقطع فيديو فيس بوك الاسماعيلية

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