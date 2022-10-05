محمود التهامي يعلن عدم إقامة حفل المولد النبوي بساحة الإمام الحسين

نشر الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين عبر صفحته الرسمية منشورا يؤكد فيه عدم إقامة احتفال المولد النبوي.

وكتب التهامي عبر صفحته: أحباب سيدنا النبي ، وأحباب مولانا الإمام الحسين ، حتي لايتهمنا أحد بالتقصير ، ويشهد الله أننا أعتذرنا عن كل إرتباطاتنا المحلية والعالمية في الليلة الكبيرة للمولد النبوي الشريف ، وقمنا بتقديم طلب للجهات المعنية لإقامة الحفل بساحة مولانا الإمام الحسين كعادتنا كل عام، ولم تتم الموافقة.

وأضاف التهامي: كل الشكر والتقدير للجنة الموقرة ، وكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي كان من المقرر تسجيل وتصوير وتوثيق الحفل مباشر لبري العالم حضارة وثقافة مصر وتراثها وفنها الإسلامي ، والجهد المبذول من القيادة الحكيمة في حفاظها علي التراث ، والتجديدات الحديثة للمسجد وساحته ، والروحانيات المصرية الأصيلة ، والمتمثلة في حب النبي وآل بيته الكرام .