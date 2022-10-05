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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار حاسم من فيريرا بشأن صفقات الزمالك الجديدة

صدى البلد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك  عن قرار فيريرا المدير الفني للفريق الأول بشأن التعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”: “مصدر داخل الزمالك: فيريرا وضع استراتيجية في صفقاته بالتعاقد مع لاعبين صغار السن مثل عمرو السيسي ويوسف حسن لبناء فريق للمستقبل”.

 

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وفي سياق متصل وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم  بقيادة البرتغالي جوسفالدو  فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الأبيض الجديد خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي .

وتولى أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال بالزمالك، الإشراف على البرنامج التدريبي الخاص بسامسون، لتجهيزه من الناحية الفنية والبدنية قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

وأدى سامسون بعض التدريبات بالكرة والتسديدات المتنوعة والمرور من الحواجز الحديدية، بجانب بعض التدريبات البدنية.

وانتظم البنيني سامسون في تدريبات الزمالك أمس الثلاثاء بعد الإعلان عن انضمامه للفريق الأبيض بشكل رسمي.

ويستعد الفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها  يوم 9 أكتوبر الجاري .

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