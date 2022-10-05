لانتهاء مهام عمله.. أبو الغيط يهدي سفير البحرين بمصر درع الجامعة العربية

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمكتبه في مقر الأمانة العامة للجامعة، اليوم، هشام محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمناسبة انتهاء فترة عمله.



وأعرب الأمين العام للجامعة العربية خلال اللقاء، عن تقديره للدور الملموس الذي يقوم به الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، في خدمة قضايا الأمة العربية.

مشيدًا بالدور المحوري والمهم لمملكة البحرين في دعم جامعة الدول العربية ومد جسور الثقة والتعاون بين جميع الأشقاء العرب في شتى المناحي بما يخدم قضايا الوطن العربي، من خلال الدبلوماسية الرشيدة والمتزنة التي تتميز بها مملكة البحرين، مؤكدًا تضامنه معها في الجهود التي تبذلها والإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن والاستقرار ومواجهة أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية.



من جانبه، أعرب السفير هشام محمد الجودر عن سعادته بفترة عمله التي قضاها في جمهورية مصر العربية ومندوبًا للمملكة لدى جامعة الدول العربية، مؤكدًا تقدير مملكة البحرين لدور الجامعة في التعامل المتميز مع جميع قضايا الأمة العربية.



وأهدى أحمد أبوالغيط درع جامعة الدول العربية للسفير هشام محمد الجودر تقديرًا لجهوده في دعم العمل العربي المشترك خلال فترة عمله، متمنيًا له دوام التوفيق.