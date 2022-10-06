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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إساءة معاملتها.. أنجلينا جولي وبراد بيت قصة حب نهايتها المحكمة

صدى البلد

تغنى الجميع بـ زواجهما وعلاقتهم سويًا حتى انفصلا، وكأي علاقة زوجية معقدة لم يمر طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت بسلام فقد دخلت المحكمة بين الثنائي لحل الصراع بينهم، فقد تقدمت أنجلينا جولي بـ أوراقًا للمحكمة تتهم زوجها السابق براد بيت بـ إساءة معاملتها على متن طائرة خاصة.

كانت نجمة هوليوود متوجهة مع عائلتها في عام 2016 عندما أمسكها براد بيت من رأسها وهاجم اثنين من أطفالهم وهو في حالة سكر.

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تزعم جولي أيضًا أن بيت أساء لفظيًا لـ أسرته وسكب الكحول عليهم أثناء سفره من فرنسا إلى لوس أنجلوس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ولكن نفى بيت كل الاتهامات الموجهة إليه من أنجلينا، بينما يزعم محامو جولي أن بيت دفعها إلى الحمام على متن الطائرة ، حيث ورد في أوراق الدعوى: "أمسك بيت جولي من رأسها وهزها ، ثم أمسك بكتفيها وهزها مرة أخرى قبل دفعها إلى جدار الحمام".

وأضاف المحاميون :"ثم ضرب بيت سقف الطائرة عدة مرات ، مما دفع جولي لمغادرة الحمام، ثم اندفع نحو طفله بعد أن حاولوا التدخل لفظيًا في المشاجرة ، مع جولي وأمسكته من الخلف لمنعه".

وتضيف الدعوى أن بيت "ألقى بنفسه للخلف في مقاعد الطائرة من أجل إبعاد جولي عن ظهره، مدعيا أن هذه الخطوة أصابت ظهر أنجلينا ومرفقها".


وتتابع الصحف: 'اندفع الأطفال وحاولوا بشجاعة حماية بعضهم البعض. قبل أن ينتهي الأمر ، قام بيت بخنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه '.

يقول محامو جولي إنها وطفليها ظلوا صامتين وصامتين تحت البطانيات لبقية الرحلة ، على الرغم من أن بيت كان يخرج دوريًا من مؤخرة الطائرة ليصرخ عليهم ويقسم عليهم.

كما يدعي المحامون أنه سكب الجعة على جولي وسكب الجعة والنبيذ الأحمر على الأطفال، وقد تم التحقيق في الحادث المزعوم في عام 2016 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، مع رفض السلطات توجيه اتهامات ، وتم منح حضانة مشتركة للأطفال لبيت وجولي في عام 2021.

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دعوى قضائية أخرى 


ينخرط الزوجان حاليًا في دعوى قضائية جارية بشأن منزلهما الفرنسي ومزرعة الكروم ، Chateau Miraval SA.

ويجادل بيت بأن الزوجين اتفقا على عدم بيع حصصهما في المكان دون إذن من الطرف الآخر ، على الرغم من أن جولي تشكك في ذلك وتلوم بيت على إنهاء مفاوضات الملكية.

أنجلينا جولي براد بيت بيت المحكمة إساءة معاملتها

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