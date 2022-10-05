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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تأمر بحبس صيدلانية مينا البصل في وفاة الطفلتين إيمان وساجدة

النائب العام
النائب العام

قررت النيابة العامة حبس الصيدلانية المتهمة في واقعة وفاة الطفلتين (إيمان وساجدة)  بمينا البصل أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.

النيابة العامة 

الجدير بالذكر أن النيابة  العامة أعلنت  ورد بلاغ من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة مختصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

النيابة العامة الطفلتين إيمان التحقيقات مصلحة الطب الشرعي

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