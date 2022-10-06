لهيب المعركة.. 2000 مدفع يحولون جبهة قتال العدو لكتلة من النار

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين على نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

فلقد حقق جيل أكتوبر العظيم النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، حين عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترام للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها، كما أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر.

قوات المدفعية

في إطار الاحتفالات بنصر السادس من أكتوبر، يستعرض موقع صدى البلد الإخباري الدور الذي قام به سلاح المدفعية وأبطالها الذين شاركوا في نصر أكتوبر.

حرب الاستنزاف

قامت القوات المسلحة من ضمنها إدارة المدفعية بتنظيم صفوفهم مرة أخرى وإعادة توزيع الكتائب والفرق والألوية وفقًا لخطط مدروسة، وذلك في إطار الاستعداد لاسترداد سيناء مرة أخرى من العدو الإسرائيلي، وذلك ساهم في رفع الروح المعنوية للضباط والجنود والقيادات أبطال القوات المسلحة، وقامت المدفعية بعدة أدوار بطولية حتى وقف إطلاق النار في عام 1973.

وبعد عمليات حرب يونيو 67، بدأ العدو الإٍسرائيلي في إقامة خط حصين علي طول شرق القناة، منتهزًا وقف إطلاق النار، وبمرحلة كسر وقف إطلاق النار، بدأت المدفعية بجميع أعيرتها في التعامل مع هذه التحصينات وتم تدمير أغلبها، حتى صدر قرار وقف إطلاق النار في أغسطس 1970.

وأقيمت التحصينات في خط بارليف بمستوى هندسي عالٍ، لكن الإرادة المصرية نجحت في إنشاء نقاط قوية في العمق المصري، وكانت النقاط المصرية التي أقيمت تفوق نقاط العدو من حيث القوة والمناعة والتحصين والأسلاك والألغام.

قوات المدفعية المصرية

تم تزويد سلاح المدفعية المصرية بالعديد من الأسلحة الثقيلة والدقيقة، مثل المدافع عيار 130 مليمترًا و155 مليمترًا و240 مليمترًا، كما تم تزويدها بالصواريخ الأكثر تطورًا المضادة للدبابات والعديد من الأجهزة والمعدات الفنية الحديثة الخاصة بالاستطلاع وإدارة النيران.

وقامت المدفعية بفتح الثغرات في حقول الألغام والأسلاك على طول بارليف، حيث كان قصفًا مُحكمًا نتيجة التدريب والتجارب والمعارك، وبذلك استطاع المشاة والمدرعات اقتحام الحصون الإسرائيلية والاستيلاء عليها.

كما عبرت بعض أجزاء المدفعية الثقيلة المصرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس حتى تتمكن من التعامل مع العدو بأقصى مسافات تسمح لها بمدى نيران مؤثر، وتم تنفيذ عبور المدفعية بكامل أعيرتها طبقًا للتخطيط الموضوع، وكان من ضمن أحد المهام الموكلة للمدفعية المصرية، هي ضرب العمق الإسرائيلي إذا تطلب الأمر، وذلك عن طريق المدفعية الإستراتيجية وصواريخ سكود.

قوات المدفعية المصرية

إطلاق قذائف أكثر من 2000 مدفع على طول خط القناة تجاه العدو الإسرائيلي

تم تنفيذ أكبر تمهيد نيرانى بطول الجبهة، حيث قام ما يقرب من 2000 مدفع على طول خط القناة بإطلاق قذائفها في اتجاه الضفة الغربية للقناة تجاه العدو الإسرائيلي وضرب التمركزات ومراكز القيادة والسيطرة ومحطات الرادار الخاصة بالعدو الإسرائيلي، وذلك بعد الضربة الجوية المركزة التي قامت بها القوات الجوية على طول خط بارليف.

وقد ساهم فى نجاح اقتحام قناة السويس وتنفيذ مراحل العملية الهجومية، الأمر الذى ساعد قوات العبور المتتالية على الاقتحام ومهاجمة جميع حصون خط بارليف، وإسقاط النقاط المعادية شرق القناة، وفى تلك اللحظات الحرجة لعبت الصواريخ المضادة للدبابات دورا مؤثرًا فى تدمير دبابات العدو وعناصره المدرعة، وقد اشتركت مدفعيتنا وصواريخنا بمختلف الأسلحة الجديدة المتطورة، في معركة النصر، وقامت بأخطر الأدوار في هذه الحرب.

وتنفرد المدفعية المصرية عن باقى مدفعيات دول العالم بقدرتها على تجميع النيران وحشد أكبر عدد من الكتائب للضرب فى وقت واحد، وذلك ما ظهر جليًا فى جميع معارك المدفعية المصرية حتى الوصول إلى أكبر حشد نيرانى فى حرب أكتوبر 1973، وهو أعظم تمهيد نيرانى تم تنفيذه حتى الآن ويدرس فى الكليات والأكاديميات العسكرية العالمية، وكان نقطة انطلاق لحرب السادس من أكتوبر المجيدة.