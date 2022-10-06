نقابة الأطباء عن واقعة طفلتي الإسكندرية: تم احتجاز الصيدلانية وحبس العاملين



علق أحمد حسين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على واقعة طفلتي الإسكندرية، قائلا: إن النيابة العامة أمرت بحبس صيدلانية وحبس عاملين أخرين لاتهامهم مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، متابعا:" غير مرخص للصيادلة بوصف وإعطاء أدوية، وذلك وفقا للقانون".

وأضاف "أحمد حسين" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن العلاج الحر والتفتيش الصيدلي هم المسئزلين تماما عن متابعة ما يحدث داخل الصيدليات، سواء صرف أدوية أو أعطاء حقن دون أشراف طبي.

واسترسل: ليس من القانوني أن تعطي الصيدليات الحقن للمرضى، متابعا: صرف العلاج من الصيدليات دون روشتة طبيب أمر غير قانوني.