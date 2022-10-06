تعليق ناري من اللاجئة الأوكرانية الشهيرة..طردها البريطاني المتزوج بعد أشهر من هروبهما

علقت اللاجئة الأوكرانية الشهيرة صوفيا كركديم ، 22 عاما على طرد البريطاني المتزوج بعد أشهر من هروبهما معا وتركه زوجته الأولى التي رحبت باستضافة الأوكرانية داخل منزلهما لكنها هربت مع زوجها البريطاني فيما بعد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، فإن البريطاني حارس الأمن، توني جارنيت، 30 عاما قد طرد بالفعل الأوكرانية الشهيرة صوفيا كركديم ومنعها من دخول منزله مقررا إنهاء معرفتهما تماما لتستقبلها جدتها في أوكرنيا من جديد.

تعليق ناري من اللاجئة الأوكرنية الشهيرة

وعلقت صوفيا كركديم على ما حدث معها موخرا من منزلها في مدينة كولوميا جنوب لفيف الأوكرانية، قائلة: «أنا سعيدة بالعودة إلى المنزل، أفتقد توني كثيرا، لكني لا أريد البكاء عليه بعد الآن، وشعرت بتحسن عندما وصلت إلى أوكرانيا، وأصبح بمقدوري التحدث بلغتي، بلدي بحاجة إلى السلام وأنا كذلك».

وخلال الأيام القليلة الماضية، حذرت الشرطة البريطانية اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم عندما كانت تقوم بمهاجمة منزل عشيقها البريطاني، توني جارنيت البالغ من العمر 30 عاما.

تعليق ناري من اللاجئة الأوكرنية الشهيرة..طردها البريطاني المتزوج بعد أشهر من هروبهما

ووثقت كاميرات المراقبة قيام اللاجئة الأوكرانية صوفيا كركديم بركل باب منزل البريطاني الذي ترك زوجته للهروب مع الأوكرانية إلى منزل مستأجر في برادفورد، ‏ إحدى مدن غرب يوركشير شمال بريطانيا.

وكانت اللاجئة البريطانية تردد على مدار ساعات خلف باب البريطاني الذي يعمل حارس أمن، توني جارنيت، «أحبك يا توني» لكنه لم يسمع لها وطلب الشرطة بسبب كثرة صراخها ومحاولة كسر باب منزله.

تعليق ناري من اللاجئة الأوكرنية الشهيرة..طردها البريطاني المتزوج بعد أشهر من هروبهما

وعلق البريطاني على نهاية علاقته بالأوكرانية: «لا أريد التواصل معها بعد الآن، وقمت بحظر رقمها لكنها أتت إلى المنزل محاولة الهجوم واقناعي بالعودة فاتصلت بالشرطة لكي لا تتعرض لي، وأريد استعادة أطفالي وعائلتي كاملة».