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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. مانشستر يونايتد يسعى لمداواة جراحه أمام أومونيا القبرصي في الدوري الأوروبي

فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد

يحل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفا على نظيره أومونيا نيقوسيا القبرصي، اليوم، الخميس، في تمام السابعة إلا ربع ساعة، على ملعب نيو جي اس بي ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
ويستهدف فريق مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني تين هاج، مداواة جراحه بتحقيق الفوز على أومونيا القبرصي في مباراة اليوم، بعد الهزيمة القاسية أمام مانشستر سيتى بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة، الأحد الماضي ، في مسابقة الدوري الإنجليزي. 
وكان مانشستر يونايتد استهل مشواره في بطولة الدوري الأوروبي بالخسارة أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف، ثم فاز على شيريف المولدوفي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

قائمة مانشستر يونايتد أمام أومونيا:

حراسة المرمى: دي خيا، هيتون، دوبرافكا.
خط الدفاع: ليندلوف، مارتينيز، مالاسيا، دالوت، شاو.
خط الوسط: برونو، إريكسن، فريد، كاسيميرو، مكتومناي، زيدان إقبال.
الهجوم: رونالدو، مارسيال، راشفورد، أنتوني، سانشو، بليستيري، إيلانجا، جارناتشو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أومونيا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر يونايتد، بعد الخسارة في أول جولتين، أمام شيريف بثلاثية نظيفة، وضد ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي:

1- ريال سوسيداد: 6 نقاط

2- مانشستر يونايتد: 3 نقاط

3- شيريف المولدوفي: 3 نقاط

4- أمونيا القبرصي: 0 نقاط

مانشستر يونايتد أومونيا الدوري الأوروبي تين هاج الدوري الإنجليزي

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