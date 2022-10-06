استعاد كفاءة الجيش.. إنجازات وبطولات المشير أحمد إسماعيل |فيديو

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا، عن المشير أحمد إسماعيل.

وأشار التقرير إلى أهم إنجازات وبطولات المشير أحمد إسماعيل، حيث قاد سرية مشاة في حرب فلسطين عام 1948م، وقاد اللواء الثالث مشاة في القنطرة شرق أثناء حرب 1956م، وتولى مهمة استلام بورسعيد بعد الانسحاب البريطاني منها في ديسمبر عام 1956م.

استعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية

المشير أحمد إسماعيل علي، وُلد في الرابع عشر من أكتوبر عام 1917م وتخرج في الكلية الحربية ضابطا بسلاح المشاة في 1 يوليو عام 1938م.

تولى قيادة فرقة مشاة أثناء خدمته بشبه جزيرة سيناء وحصل على إجازة زمالة أكاديمية فرونزي العسكرية الصديقية عام 1958م، وعين قائدا لقوات الجبهة الشرقية عقب حرب يونيو عام 1967م، وتم تكليفه باستعادة الكفاءة القتالية للقوات المصرية وبناء الدفاعات غرب القناة.

وجرى تعيينه رئيسا لهيئة العمليات عام 1969م، وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عقب استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض في مارس عام 1969م، واختاره الرئيس السادات ليرأس جهاز المخابرات العامة في الخامس عشر من مايو عام 1971م.