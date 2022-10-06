عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يدعو الفرنسيين إلى تنفيذ تدابير خطة "الرصانة" لترشيد الطاقة خلال الشتاء

صدى البلد

  دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الفرنسيين لا سيما الشركات إلى تنفيذ تدابير "خطة الرصانة الخاصة بالطاقة" دون تأخير، والتي ستسمح لفرنسا "باجتياز الشتاء القادم" حتى لو كان قاسيا.


تأتي هذه التصريحات - حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية الفرنسية اليوم /الخميس/ - خلال لقاء جمع الرئيس مكارون ورواد الأعمال في "بي بي فرانس إينو جينيريشن"(بيج) بالعاصمة الفرنسية /باريس/. 


ودافع الرئيس الفرنسي عن خطة الرصانة التي ستعلن عنها الحكومة الفرنسية في وقت لاحق اليوم.
وأكد رئيس فرنسا - خلال اجتماع لرواد الأعمال نظمه بنك الاستثمار العام في باريس - أن بلاده ستقنع الأوروبيين بشأن آلية سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي 20 و21 أكتوبر الجاري في العاصمة البلجيكية /بروكسل/، موضحا أن بعض المجموعات الكبيرة تستثمر بالفعل "الكثير من المال" للاستغناء عن الغاز والفحم وتنفيذ حلول لاحتجاز الهيدروجين أو الكربون. 


وفي سياق متصل، أعلن رئيس فرنسا - حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الاخبارية اليوم - أنه سيجتمع قريبا رؤساء 50 موقعا صناعيا فرنسيا رئيسيا من أجل تسريع إزالة الكربون منها وشدد على ضرورة العمل بشكل أسرع وأقوى في المشاريع الكبرى الخاصة بالتحول البيئي والطاقة لمواقع الإنتاج الرئيسية من ميناء "دونكيرك" (في إقليم نورد شمال فرنسا) في صناعة الصلب إلى ميناء ميناء "مارسيليا-فوس" (هو الميناء البحري التجاري الرئيسي لفرنسا). 


واختتم ماكرون كلمته بدعوة رجال الأعمال إلى "عدم الخوف من الأوقات التي نعيش فيها" حتى لو كانت "قاسية".
 

الرئيس الفرنسي الطاقة فرنسا الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

ترشيحاتنا

لمنع التعديات على الأراضي.. وزير الزراعة: استمرار عمل القطاعات الخدمية خلال الإجازة

عنوان العزة والكرامة.. إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب والقوات المسلحة بـ نصر أكتوبر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جديد وفستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل | شاهد

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

الشيف بوراك فى العمرة.. ما لا تعرفه عن أشهر طاهٍ بالعالم

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ