أهمهم رقم 7.. جمال شعبان يكشف 10 وصايا لمرضى الضغط

نشر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، منشور جديد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح جمال شعبان، خلال المنشور أهم الوصايا التي يجب أن يتبعها مريض الضغط العالي.

الوصايا العشر لمريض الضغط العالي

وأضاف جمال شعبان، الوصايا العشر لمريض الضغط العالي :

ما تدخنش وما تقعدش جنب مدخن

ما تاكلش مخللات

قلل الملح

لازم تمشي كل يوم ٤٥ دقيقة

قلل وزنك بقدر الإمكان

تابع وظايف الكلي والزلال في البول

تابع برسم القلب وموجات صوتية على القلب

لمتابعة حجم عضلة القلب ووظيفتها

اهتم بتحليل الكوليسترول والسكر

وأخيرا ريلاكس

