البيئة تنفذ برنامج تثقيفي توعوي حول التغيرات المناخية بمكتبة مصر العامة

نظم جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات برنامج تثقيفي توعوي حول قضية التغيرات المناخية، بمكتبة مصر العامة الرئيسية بمشاركة 50 شاب وفتاة وذلك فى إطار إستعدادات مصر لاستضافة قمة مؤتمر المناخ COP27 مطلع الشهر القادم بمدينة شرم الشيخ.

تضمنت فعاليات البرنامج التوعوي تنفيذ ندوة حول التغيرات المناخية وأسبابها والآثار السلبية الناتجة عنها وآليات التكيف والتخفيف مع تغير المناخ، كما تم تنفيذ ندوة أخري عن منظومة إدارة المخلفات وأثرها على النظم البيئية والحد من التغيرات المناخية.

بدأ البرنامج بعرض تصور عن التغير المناخي من خلال عروض تقديمية قدمها المحاضرين للمشاركين ووضع تعريف التغير المناخي والأسباب والآثار والأضرار المترتبة علي التغير المناخي والفرق بين التخفيف والتكيف ودور الفرد لمواجهة تأثير التغيرات المناخية.

وشارك الحضور بعدد من الحلول والمقترحات والأفكار التي تساهم في حل المشكلة وقدموا حلولا مبتكرة وعدد من المبادرات التي تساهم في مواجهة الحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتغلب عليها.