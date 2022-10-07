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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيدة بالفيوم تتهم ميكانيكي سيارات بمحاولة هتك عرض طفلتها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل نيابة مركز الفيوم تحقيقاتها فى واقعة قيام ميكانيكى بمساكن دمو بمركز الفيوم بمحاولة هتك عرض طفلة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من نقطة شرطة مساكن دمو  بالواقعة.

 

تبين من التحقيقات التى أشرف عليها المقدم محمد هاشم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم أن المتهم يبلغ من العمر 30 عاما ويعمل ميكانيكى سيارات ، وان والدة الطفلة اتهمته بقيامه بمحاولة هتك عرض الطفلة ومحاولة الإمساك بأماكن حساسة فى جسدها ، فى العمارة السكنية التى يطنون بها معا،  كما طالبت الام فى سؤالها بمركز شرطة الفيوم بإحالة الطفلة الى الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.

 

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم من القبض على الميكانيكى المتهم وتحرير محضر  فى الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

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الفيوم اخبار الحوادث سيدة بالفيوم تتهم ميكانيكى سيارات هتك عرض طفلتها

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