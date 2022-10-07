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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

40 ألف جنيه .. أوبل تطرح كروس لاند 2023 بزيادة سعرية جديدة

اوبل كروس لاند موديل
اوبل كروس لاند موديل 2023

طرح الوكيل المحلي لسيارات اوبل في السوق المصري، النسخة كروس لاند موديل 2023 بزيادة سعرية قدرها 40 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية من عائلة الكورس اوفر.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

 

تعتمد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وحساسات ركن، ونظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، بالاضافة إلى شاشة 7 بوصة لعرض الوسائط، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

اوبل كروس لاند موديل 2023

وتحتوي السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 على جنوط 16 و 17 بوصة، مع مكيف للهواء، وتجهيزات اخرى تتضمن فتحة سقف بانوراما، وحساسات حركة أمامية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع مكباح ABS و EBD، و نظام الثبات الالكتروني، والوسائد الهوائية.

اوبل كروس لاند موديل 2023

وحصلت السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك من 3 اسطوانات، 3 سلندر تيربو سعة 1200 سي سي، مع عزم دوران 205 نيوتن/متر، وقوة قدرها 110 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مع القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

اوبل كروس لاند موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى اوبل كروس لاند موديل 2023 بسعر 519.990 ألف جنيه بدلاً من 479.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية اوبل كروس لاند موديل 2023 بسعر 549.990 ألف جنيه بدلاً من 509.990 ألف جنيه.

اوبل كروس لاند موديل 2023
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