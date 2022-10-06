تصعيد خطير.. زيلينسكي يدعو الناتو لشن ضربات استباقية ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن على حلف شمال الأطلسي “الناتو” توجيه ضربات "استباقية" ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".

وقال زيلينسكي في خطاب ألقاه عبر الفيديو في معهد لوي الأسترالي، “ماذا يجب أن يفعل الناتو ؟ القضاء على إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية ... الضربات الوقائية، حتى يعرفوا ما سيحدث لهم إذا استخدموها. وليس العكس، انتظروا الضربات النووية الروسية، حتى يتمكنوا لاحقًا يمكن أن تقول: "أوه، أنت على ما يرام”.

وأضاف: “أعد النظر في استخدام ضغطك. هذا ما يجب على الناتو فعله: إعادة النظر في كيفية استخدامه”.

وفي وقت سابق، قال موقع “أدفانس” الكرواتي، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد أن وقع مرسومًا بشأن استحالة إجراء مفاوضات مع الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، أخذ أوروبا بأكملها رهينة فعليًا.

وقال الموقع الإخباري، إن “هذه خطوة مقلقة ونضالية من جانب السلطات الأوكرانية”، مشيرا إلي أن “زيلينسكي بهذه الطريقة يغلق عمدا الباب أمام أي نوع من المفاوضات".

وأشار إلى أن زيلينسكي ليس له الحق في احتجاز أوروبا بأكملها كرهينة.

وقال: "يجب فهم ما يلي بوضوح: سيفضل العالم دائمًا أوكرانيا المهزومة على الهولوكوست النووي".

وفي وقت سابق، وصف نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، رفض زيلينسكي بالتفاوض مع روسيا بالموقف الخطأ.

وكانت صحيفة “أميركان كونسيرفاتيف”، قد قالت إنه إذا استسلم الغرب لمطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالانضمام إلى حلف الناتو، فقد يتحول هذا الشتاء من البرد إلى النووي.

وقالت الصحيفة: "للوهلة الأولى، هذا الاقتراح سخيف للغاية لدرجة أنك قد تعتقد أن زيلينسكي يقدم عرضًا للعودة إلى مهنته القديمة ككوميدي ستاند أب. ومع ذلك، فإن هذه الحيلة السياسية المنظمة ليست سببًا للضحك".

وأشارت إلي أن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الناتو يمكن أن يكون أيضًا رمزًا.

وأوضحت أنه إذا كان هذا هو الحال، فيجب أن يشعر زيلينسكي بالخجل أكثر لأنه يقرب العالم من الحرب النووية.