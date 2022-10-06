ميدفيديف: دوائر الجحيم الأوروبية فشلت في تمزيق روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن العقوبات الأوروبية تشبه “دوائر الجحيم” التي رسمها الغرب حول نفسه، حيث فشل في تمزيق اقتصاد روسيا عبر العقوبات.

وكتب ميدفيديف عبر “تلجرام”: "تشهد العقوبات القياسية جولتها الثامنة كما تعلمون، هناك تسع دوائر في الجحيم، لذلك لا تزال هناك احتياطيات، دع أعداءنا يواصلون شيطنتهم. بعد كل شيء، كان من الواضح منذ فترة طويلة أن عبور هذه الدوائر دون الكثير من الإضرار بالنسبة لهم لا معنى له وباهظ الثمن".

وأضاف أن الغرب فشل مرة أخرى في "تمزيق" الاقتصاد الروسي.

وأوضح "الأمر الرئيسي هو أن روسيا لديها هامش الأمان الضروري، وجميع الفرص لمزيد من التطور".

إلي ذلك، قال ميدفيديف، إنه لا جدوى ولا داعي لمناشدة الغرب بالحذر، فمن الضروري إجباره على طلب الرحمة في المعركة الاقتصادية وإنهائها باستسلام كامل.

وأضاف: "لا جدوى من مناشدة أعدائنا في الغرب. وهذا ليس ضروريًا. يجب إجبار الأعداء على طلب الرحمة في معركة اقتصادية خاسرة، وإكمالها باستسلامهم الكامل وغير المشروط".

وفي وقت سابق، أصدر ميدفيديف، تحذيرا من أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا احتاجت إلى ذلك، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لن يرد بالمثل لأنه سيكون خائفا للغاية.

وبدأ ميدفيديف منشوره على حسابه على تليجرام بانتقاد الغرب الذي وصفه بـ“أعدائنا” بسبب تطلعاتهم إلى التفرد والحق في حكم العالم، وهو موضوع يدفعه الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين على المسرح العالمي.

وسخر من التهديدات الغربية في الأسابيع الأخيرة بعواقب وخيمة إذا لجأت موسكو إلى استخدام الأسلحة النووية بعد مكاسب حققتها قوات كييف في هجومها المضاد.

وكتب ميدفيديف: “يجب أن أذكركم مرة أخرى، بالنسبة لأولئك الصم الذين يسمعون أنفسهم فقط، روسيا لديها الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر”، قائلا إن “هناك حالات تبرر استخدامها الموضحة في سياسة الدولة للبلاد، والمعروفة باسم العقيدة النووية”.