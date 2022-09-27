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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف: الخوف سيمنع الناتو من الرد حال استخدام روسيا الأسلحة النووية أولا

ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

أصدر الرئيس الروسي السابق، ديمتري ميدفيديف، تحذيرا من أن روسيا ستستخدم الأسلحة النووية إذا احتاجت إلى ذلك، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” لن يرد بالمثل لأنه سيكون خائفا للغاية.

 

وبدأ ميدفيديف منشوره على حسابه على تليجرام بانتقاد الغرب الذي وصفه بـ“أعدائنا” بسبب تطلعاتهم إلى التفرد والحق في حكم العالم، وهو موضوع يدفعه الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين على المسرح العالمي.

 

وسخر من التهديدات الغربية في الأسابيع الأخيرة بعواقب وخيمة إذا لجأت موسكو إلى استخدام الأسلحة النووية بعد مكاسب حققتها قوات كييف في هجومها المضاد.

 

وكتب ميدفيديف: “يجب أن أذكركم مرة أخرى، بالنسبة لأولئك الصم الذين يسمعون أنفسهم فقط، روسيا لديها الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر”، قائلا إن “هناك حالات تبرر استخدامها الموضحة في سياسة الدولة للبلاد، والمعروفة باسم العقيدة النووية”.

 

وشملت هذه الحالات ما إذا كانت روسيا أو حلفاؤها قد واجهوا هجوما نوويا أو عدوانا بالأسلحة التقليدية، وهو ما قال ميدفيديف إنه “يهدد وجود دولتنا ذاته”.

 

وقال ميدفيديف إن “روسيا ستفعل كل شيء لمنع الأسلحة النووية من الظهور في جيراننا المعادين مثل أوكرانيا النازية التي تسيطر عليها اليوم دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر”.

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وأضاف أنه إذا تجاوز “التهديد لروسيا حد الخطر المحدد، فسيتعين علينا الرد”.

وفي صدى لتصريحات بوتين الأسبوع الماضي حول احتمال استخدام الأسلحة النووية، قال: “إنها بالتأكيد ليست خدعة”.

 

واقترح ميدفيديف ما يمكن أن يحدث إذا “أجبرت روسيا على استخدام السلاح الأكثر قوة ضد النظام الأوكراني”، في أعقاب “عمل عدواني واسع النطاق يشكل خطرا على وجود دولتنا ذاته”.

 

وكتب: “أعتقد أن حلف شمال الأطلسي لن يتدخل بشكل مباشر في الصراع حتى في هذا الوضع”، قائلا إنه يعتقد أن أمن الدول الغربية أكثر أهمية بالنسبة للحلف من مصير أوكرانيا الذي لا يحتاجه أحد حتى لو تم تزويده بأسلحة مختلفة”.

 

وقال إن “الديماجوجيين الدوليين لن يهلكوا في نهاية العالم النووية وعلى هذا النحو سوف يبتلعون استخدام أي سلاح في الصراع الحالي”.

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