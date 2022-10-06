الألفي : المشير طنطاوي كبّد العدو خسائر كبيرة في حرب أكتوبر

قال اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحد أبطال حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر، إن المشير الراحل محمد حسين طنطاوي كان قائد الكتيبة 16 آنذاك وأدار معارك كثيرة وألحق بالعدو هزائم كبيرة، موضحا أن الكتيبة 18 أسرت 40 جنديا.



وأضاف الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كنت ملازما أول فى سلاح المشاة وأحد ضباط الكتيبة 18 باللواء 16 مشاة بمنطقة الركاب في الدفرسوار غرب التي كانت تتواجد أقصى اليمين للجيش المصرى علي البحيرات المرة الكبرى، أسرنا حوالى 41 جنديا من القوات الإسرائيلية، بواسطة الكتبية 17، موضحا أن الدفرسوار أطلق عليها المزرعة الصينية بسبب كثرة المعارك القوية والضخمة التى وقعت فيها.

تابع اللواء محمد زكي الألفي، العدو خسر الكثير في معركة المزرعة الصينية، من أسلحته ومعداته العسكرية وفقد الكثير من جنوده في معركة الدفرسوار.

