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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إيبولا.. الولايات المتحدة تجري فحصا وتحويلا طبيا لجميع المسافرين من أوغندا

صدى البلد

قالت الإدارة الأمريكية، اليوم الخميس، إنها ستبدأ في إعادة توجيه المسافرين القادمين من أوغندا إلى واحد من خمسة مطارات مختلفة حيث يمكن فحصهم خوفاً من فيروس إيبولا.

واعتبارًا من يوم الجمعة، سيتم توجيه جميع الركاب الواصلين إلى الولايات المتحدة من أوغندا إلى مطارات جون كنيدي أو نيوارك ليبرتي إنترناشيونال أو هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا أو أوهير انترناشيونال في شيكاغو أو دوليس إنترناشونال في واشنطن العاصمة، من أجل الفحص "بدافع الحذر الشديد"، وفقًا لسفارة الولايات المتحدة في أوغندا، وفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وحتى الآن، تم تأكيد الحالات في أوغندا فقط ولم تكن هناك حالات محتملة أو مؤكدة للإيبولا في الولايات المتحدة.


ومع ذلك، فإن تفشي المرض مثير للقلق بسبب نموه السريع، ولأن سببه سلالة لا توجد لها لقاحات أو علاجات معتمدة.


وتم الإبلاغ عن أكثر من 60 حالة مؤكدة ومحتملة في أسبوعين فقط و29 حالة وفاة، بما في ذلك أربعة من العاملين في مجال الصحة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. 


ويخشى مسؤولو الصحة العالمية أن الفيروس كان ينتشر دون أن يتم اكتشافه لفترة أطول من المعلنة.


ووفقًا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، يمكن للركاب توقع فحص درجة الحرارة وملء استبيان صحي حول الإيبولا، وستتم مشاركة المعلومات مع إدارات الصحة بالولايات المتحدة والمحلية للمتابعة مع الوافدين، ومن غير الواضح كم من الوقت ستظل هذه القواعد مطبقة.

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