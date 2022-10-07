عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حول الجبهة لجحبم من النار|الفريق محمد سعيد الماحي قائد مدفعية النصر.. بروفايل

الفريق محمد سعيد
الفريق محمد سعيد الماحى

تحتفل مصر والقوات المسلحة بالذكرى التاسعة والأربعين على  نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ذلك النصر الذي قاتل المصريون من أجله ودفعوا أثمانًا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

فلقد حقق جيل أكتوبر العظيم النصر، ورفع راية الوطن على ترابه المقدس، وأعاد للعسكرية المصرية الكبرياء والشموخ، حين عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترام للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا أيضًا أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها، كما أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر.

نصر أكتوبر

الفريق محمد سعيد الماحي

كان أحد أبطال مصر والقوات المسلحة في تلك الحرب، هو الفريق محمد سعيد الماحي، قائد المدفعية المصرية، في حرب أكتوبر المجيدة.

نشأته

ولد الفريق محمد سعيد الماحي، في الأول من فبراير بمدينة دمياط عام 1922، والتحق بالكلية الحربية عام 1939، وتخرج فيها في الأول من يونيو عام 1942، وقد تخصص في سلاح المدفعية.

التدرج الوظيفي

عُين قائدًا للواء مدفعية، وتدرج في وظائف المدفعية جميعها حتى وصل إلى منصب قائد المدفعية المصرية.

الحروب التي شارك فيها

شارك الفريق محمد سعيد الماحي في العديد من الحروب، كحرب فلسطين عام 1948، وحرب العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وحرب 5 يونيو 1967، وحرب التحرير الكبرى أكتوبر 1973.

تطور سلاح المدفعية في عهده

استطاع رجال سلاح المدفعية استيعاب التطوير الذي أُدخل علي النواحي الفنية والتقنية علي الأسلحة الجديدة التي انضمت للمدفعية، وذلك خلال الفترة من 1968 حتى الفترة 1973، كما استوعب رجال وأبطال سلاح المدفعية التعديلات الأخرى في التسليح من الصواريخ المضادة للدبابات إلى الصواريخ أرض أرض، ليس علي المستوي التكتيكي فقط، بل علي المستوي الإستراتيجي، وأثبتت ذلك في سيناء خلال الحرب بصورة متفوقة.

حرب يونيو وحرب الاستنزاف

بعد حرب 5 يونيو 1967، بدأ العدو الإسرائيلي في إقامة خط حصين علي طول شرق القناة، منتهزًا وقف إطلاق النار بعد الحرب، وبمرحلة كسر وقف إطلاق النار، بدأت المدفعية المصرية بكافة أعيرتها في التعامل مع هذه التحصينات، وتم تدمير جزء منها حتي صدر وقف إطلاق النار في أغسطس 1970.

وأقام العدو الإسرائيلي التحصينات بمستوى هندسي عال، وبالتالي زاد العبء علي المدفعية المصرية، وقبل حرب أكتوبر، أقام سلاح المدفعية وسلاح المهندسين نقاطا قوية في العمق المصري، مشابهة تماما لحصون بارليف، وكانت النقط الحصينة المصرية التي أقيمت تفوق نقاط العدو من حيث القوة والمناعة والتحصين والأسلاك والألغام.

مهام سلاح المدفعية في نصر أكتوبر

قامت المدفعية المصرية ببعض المهام التي لم يكن من المعتاد أن تقوم بها، كفتح الثغرات في حقول الالغام والأسلاك علي مستوي حصون بارليف، وبذلك استطاعت قوات المشاه والمدرعات اقتحام هذه الحصون والاستيلاء عليها.

كما تنفيذ عبور المدفعية بكامل أعيرتها طبقًا للتخطيط الموضوع كما عبرت بعض أجزاء المدفعية الثقيلة المصرية إلى الضفة الشرقية يوم 6 أكتوبر حتى تتمكن من التعامل مع العدو الإسرائيلي بأقصى مسافات تسمح لها بمدي نيران مؤثر، كما تم الاحتفاظ بجزء آخر في غرب القناة كعمق للمدفعية يتعامل مع أسلحة العدو في الوقت المناسب.

وكان من أحد مهام سلاح المدفعية في نصر أكتوبر، هو ضرب العمق الإسرائيلي عن طريق الصواريخ الإستراتيجية من طراز "سكود" في حالة تطلب الأمر ذلك.

أكثر من 2000 مدفع تقوم بأكبر عملية تمهيد نيراني

كان عدد المدافع التي حُشدت علي طول القناة في المواجهة مع العدو الإسرائيلي يزيد على 2000 مدفع، حيث كان حشد هذه المدافع علي خط المواجهة عملا فريدًا بالخداع الكامل للعدو، حيث أن المدافع وذخيرتها دخلت إلى أماكنها دون أن يدرك العدو.

فقد تم تدمير نسبة كبيرة من الاحتياطي المدرع الإسرائيلي خلال الأيام الأولي للحرب، وتحققت أكبر مستويات الفعالية في القصف المصري داخل مناطق تشوين الذخيرة الإسرائيلية وحشد الدبابات في عمق العدو ثم تقدمت تشكيلات المدفعية عابرة إلى سيناء فاتحة نيرانها رافعة رايات النصر.

الفريق محمد سعيد الماحي المدفعية المصرية حرب اكتوبر المدفعية حرب الاستنزاف نصر اكتوبر القوات المسلحة نصر السادس من أكتوبر سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

السر في 3 أشياء.. لماذا انتشرت إعلانات بيع المعلقة السنبلة بمبالغ كبيرة

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

عايدة رياض تكشف حقيقة زواجها من حسن شحاته.. فيديو

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

صلى الله عليه وسلم.. خطيب المسجد النبوي: أجمل صورة وأكمل خلقة

تويوتا هايلاندر 2023 بمجموعة نقل حركة جديدة.. اعرف الأسعار والفئات

تشكيل النصر أمام أبها في الدوري السعودي

ليوم الاثنين | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

في البيت | بشرى خاصة وعاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة

مسجون منذ 3 سنوات.. من هو أليس بيالياتسكي الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو وجمبسوت.... ميرهان حسين تستعرض رشاقتها بإطلالة جريئة| شاهد

كيف أصبح شكل بطل كليب محمد فؤاد ووظيفته الحالية؟

إزاي تتغدى بـ 10 جنيه.. أرز بالخضراوات والصلصة

مين أحلى.. إطلالات ياسمين عز vs رضوى الشربيني| شاهد

فيديو

جورج وسوف يكشف حقيقة مرضه .. وفنان يعلن اعتزاله برسالة صادمة |فيديو

وصلة رقص انتهت بالفصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

شغلوا الأغاني وسط اليوم الدراسي.. وصلة رقص داخل مدرسة بالدقهلية انتهت بقرار فصل

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

تجربة عم علي

أسامة علي

يوم صدح الهتاف

نهال علام

أكتوبر.. إرث الأجداد ومدعاة الفخر

هبة مصطفى

شبابك يا مصر في حرب أكتوبر

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ