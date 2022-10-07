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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

محافظ مطروح يحتفل
محافظ مطروح يحتفل بذكرى المولد النبوي

احتفلت محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي الشريف خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والنائب صالح سلطان والنائب عيسي أبو تمر والنائبة سحر عيد، والشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والعميد حاتم محيي الدين المستشار العسكرى للمحافظة والعمدة عبدالله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات ورؤساء القطاعات  و مشايخ الأوقاف والازهر وعدد من شباب وسيدات مطروح،وذلك بعد صلاة المغرب اليوم الخميس بقاعة مناسبات مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح .

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وفي كلمته أكد الشيخ حسن عبد البصير مدير عام أوقاف مطروح على أهمية وفضل هذه المناسبة العطرة وكيف كان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين و للإنسانية جميعها  مع ترسيخ مبادئ الاخلاق والقيم والعدالة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ،و ضرورة استلهام العظة والعبرة من سيرته العطرة فى حياتنا الشخصية والعامة من اجل النهوض  بأنفسنا وامتنا واوطاننا . 
 
بينما  أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في كلمته على ان ذكرى المولد النبوي الشريف ذكرى تحيي  فينا كل معانى الرحمة والانسانية والتمسك بالثوابت من أجل الحفاظ على الأمة وقوتها وعزتها   ،كما تأتى الذكرى العطرة  بالتزامن هذا العام مع  الاحتفال بذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر ١٩٧٣

ووجه التهنئة لجميع  الأمة الإسلامية والمصريين جميعا وأهالي مطروح بهذه الذكرى المباركة متمنيا لمصرنا التقدم والازدهار والاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

 

كما تم خلال الاحتفالية تكريم عدد من المشايخ وائمة الأوقاف بمطروح تقديرا لجهودهم في الدعوة ونقل مبادئ ورسالة الإسلام السمحة  على مدار سنوات عملهم، ومن خلال الابتهالات والتواشيح الدينية تناولت ذكرى مولد النبى محمد صلي الله عليه وسلم ليكون نور ورسالة للعالمين

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