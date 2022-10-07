مانشيستر سيتي يحتفي بـ هالاند على طريقة محمد رمضان

احتفى الفنان محمد رمضان باستعانة الحساب الرسمي لنادي مانشيستر سيتي بأغنية “نمبر وان” للاحتفال بإنجازات اللاعب آرلينج هالاند عبر فيسبوك وخاصة مقطع “أنا في الساحة واقف لوحدي”.

ونشر محمد رمضان صورة حساب نادي مانشيستر سيتي وهالاند قائلا:" للنجاح دلائل .. اليوم نادي مانشستر سيتي كتب على صفحته الرسمية على فيس بوك جزء من اغنيتي نمبر وان".

إلغاء حفل محمد رمضان في الإسكندرية

أعلن محمد رمضان سابقاً عن اعتزامه إقامة حفلة في الإسكندرية، وكتب على حسابه على فيسبوك: "أقوى حفلة في مصر"، وكان من المقرر أن يقام حفل محمد رمضان على شاطئ "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، يوم الجمعة المقبل 7 أكتوبر.

وبعد حملة الهجوم والرفض لمحمد رمضان، تم الإعلان عن إلغاء حفل محمد رمضان بالإسكندرية، واشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاج " غير مرحب بك في الإسكندرية"، ليضطر المنظمون إلى إلغاء الحفل بالفعل.

فيما أعلن المخرج محمد سامي عن بدء تصوير مسلسل العمدة، ونشر سامي عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصور برفقة محمد رمضان والمنتج محمد السعدي، وعلق قائلا:"بسم الله ، مسلسل العمده ، رمضان ۲۰۲۳ ، للنجم محمد رمضان ، قصة و إخراج محمد سامي ، سيناريو و حوار محمد سامی و مهاب طارق ، إنتاج محمد السعدي و جوهر ميديا هب ، إن شاء الله سنمتعكم كما عودناكم أنا و أخويا محمد رمضان".

