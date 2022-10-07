غموض حول وجود بقايا لأسماك القرش على هذه الشواطئ في إفريقيا

بقايا أسماك قرش أبيض على شاطئ بجنوب إفريقيا تثير الجدل

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو التقطته إحدى الطائرات لمجموعة من حيتان الأوركا التي كانت تحوم حول سمكة قرش أبيض ببطئ و من ثم إنقضت عليها، و عثر صيادون قبالة منطقة موسيل باي في جنوب إفريقيا على بقايا قرش أبيض ميت .



وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"،فإن سكان منطقة موسيل باي في إفريقيا عثروا على بقايا أسماك قرش بيضاء على الشواطئ ، و أصبح الأمر سر غامض يبحث ورائه علماء الحياة البحرية للوصول لسبب وجود بقايا أسماك قرش بيضاء ملتهمة .



أشارت الصحيفة إلى أن السر الغامض وراء وجود تلك البقايا هو أن حيتان الأوركا الضخمة و التي تعتبر ضعف حجم القروش البيضاء، و الغذاء المحبب لتلك الحيتان هي تناول كبد القروش البيضاء ، و قد تلتهم بقية السمكة أو تتركها تنازع الموت .

حيتان الاوركا تحوم حول سمكة قرش بيضاء



ذلك التحليل هو التفسير المنطقي لوجود بقايا القروش على الشواطئ، و قد أوضح أحد علماء الحياة البحرية، أن تواجد حيتان الأوركا في ذلك المكان يمثل تهديدا لوجود القروش البيضاء ، و قد يعرضها للإنقراض في تلك المنطقة .

جدير بالذكر أن السبب في الحديث عن تلك الظاهرة هو إلتقاط عدد من المواطنين صور للقروش الميتة على الشاطئ في الفترة الأخيرة