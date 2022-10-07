عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بقايا أسماك قرش أبيض على شاطئ بجنوب إفريقيا تثير الجدل

غموض حول وجود بقايا لأسماك القرش على هذه الشواطئ في إفريقيا

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو التقطته إحدى الطائرات لمجموعة من حيتان الأوركا التي كانت تحوم حول  سمكة قرش  أبيض ببطئ و من ثم إنقضت عليها، و عثر صيادون قبالة منطقة موسيل باي في جنوب إفريقيا على بقايا قرش أبيض ميت . 


وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"،فإن سكان منطقة موسيل باي في إفريقيا عثروا على بقايا أسماك قرش بيضاء على الشواطئ ، و  أصبح الأمر سر غامض يبحث ورائه علماء الحياة البحرية للوصول لسبب وجود بقايا أسماك قرش بيضاء ملتهمة . 

txt

زوجها أنقذها.. أسترالية تنجو من سمكة قرش بأعجوبة وتصاب بعاهة

txt

بسبب إعصار إيان.. سمكة قرش وتمساح في شوارع فلوريدا الأمريكية|شاهد


أشارت الصحيفة إلى أن  السر الغامض وراء وجود تلك البقايا هو أن حيتان الأوركا الضخمة و التي تعتبر ضعف حجم القروش البيضاء، و الغذاء المحبب لتلك الحيتان هي تناول كبد القروش البيضاء ، و قد تلتهم بقية السمكة أو تتركها تنازع الموت . 

حيتان الاوركا تحوم حول سمكة قرش بيضاء 


ذلك التحليل هو التفسير المنطقي لوجود بقايا القروش على الشواطئ، و قد أوضح أحد علماء الحياة البحرية، أن تواجد حيتان الأوركا في ذلك المكان يمثل تهديدا لوجود القروش البيضاء ، و قد يعرضها للإنقراض في تلك المنطقة . 
جدير بالذكر أن السبب في الحديث عن تلك الظاهرة هو إلتقاط  عدد من المواطنين  صور للقروش الميتة على الشاطئ في الفترة الأخيرة

حيتان الأوركا سمكة قرش سمكة حيتان جنوب افريقيا إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة الكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

عرض الخميس.. الحق آيفون 11 جديد بـ 6700 جنيه فقط

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

الأهلي يغلق ملف التفاوض لضم البرازيلي مارسينهو

لا سامحكم الله .. كهربا يخرج عن شعوره بـ رسالة غامضة |شاهد

مباشر الآن لحظة بلحظة.. مباراة مانشستر يونايتد وأومونيا 3-2 في الدوري الأوروبي

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

ترشيحاتنا

أشرف صبحي : مصر استضافت 160 بطولة خلال الـ 4 سنوات الماضية

حرب شاملة.. سيناريوهات الغرب عند استخدم بوتين السلاح النووي في أوكرانيا

مؤلفات وطنية تشعل حماسة الجمهور فى الاحتفال بذكرى العبور العظيم

أشرف صبحي : نتشاور للتقدم بطلب مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

قراءة سورة الكهف.. هل تجزئ في ليلة الجمعة أم نهارها ؟

60 الف جنيه ..ارتفاع اسعار ام جي HS موديل 2022 في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

مش هتصدق.. سعر خرافي لقميص عمرو سعد في أحدث ظهور له| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند التخلي عن تناول الشيكولاتة| مفاجأة غير متوقعة

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ