متعودين.. نجل الفنان عادل إمام يتحدث لأول مرة عن حالته الصحية| فيديو

علق المخرج رامي إمام لأول مرة على شائعات مرض ووفاة والده عادل إمام بعد أقاويل ومزاعم إصابته بمرض الزهايمر التي انتشرت خلال الفترة الماضية.

وقال رامي عادل إمام في تصريحات تلفزيونية له على هامش عرض فيلمه الجديد "فضل ونعمة" في السعودية، :" هو الحمد لله زي الفل واحنا متعودين على الحاجات اللي بنسمعها دي".

وكشف رامي عادل إمام عن استعداده لدخول فيلم جديد مع ماجد الكدواني وشقيقه محمد إمام ومن تأليف أيمن وتار، وسيبدأ تصويره قريبا.

فيلم فضل ونعمة

احتفل صناع فيلم فضل ونعمة بالعرض الأول له فى سينمات جدة ووسط الجمهور للتعرف على أراء الجمهور فى الفيلم.

وكان من ضمن الحضور الفنان ماجد الكدواني وهند صبري والمخرج رامي إمام مخرج العمل، بالإضافة إلى عددا من شركاء الإنتاج.

وحقق فيلم “فضل ونعمة " 504,143 ألف جنيها فى أول أيام عرضه متصدرا إيرادات شباك التذاكر في مصر.

فيما طرح مغني الراب شاهين أغنية فيلم “فضل ونعمة” الذي يبدأ عرضه في دور السينما خلال الساعات المقبلة، عبر حسابه على يوتيوب، ويغني فيها لأول مرة ماجد الكدواني وهند صبري.

فيلم فضل ونعمة، بطولة هند صبري وماجد الكدواني، محمود حافظ ومحمد ممدوح وياسمينا العبد، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول صاحب مطعم يحمل اسم فضل، وزوجته تدعى نعمة، وتتخل الأحداث مواقف كوميديا.