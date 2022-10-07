وصلت لرقم غير مسبوق.. أسعار الفضة في الأسواق |فيديو

رصدت عدسة صدى البلد آخر أسعار الفضة اليوم في الأسواق، من منطقة القناطر الخيرية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لم يسبق أن تشهده الاسواق من قبل.

وقال محمود خالد، أحد تجار الفضة، أن سعر جرام الفضة وصل 15.50 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للجرام الخام، وارتفعت الأسعار مقارنة بالأيام الماضية بسبب ندرة الفضة بالأسواق، وسعر الدولار.

وأشار أن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير بنسبة 90٪ بسبب غلاء الأسعار، مشيراً أن سعر المصنعية يختلف للقطعة ويتراوح ما بين ٢٠ جنيه إلي ٣٠ جنيه.

طرق الحفاظ على الفضة

1- استخدمي معجون ملمع الفضيات من الصيدلية أو استبدليه بمعجون الأسنان العادي.

2- بواسطة إسفنجة، خذي قليلا من المعجون ومرريه على قطع الفضة.

3- بعد ذلك، قومي بوضع القليل من المعجون على قطعة قماش ناعمة وافركيها في اتجاه واحد. ابتعدي عن الحركات الدائرية لأنها قد تسبب الجروح للفضة.

4- مررِي قطعة الفضة تحت الماء وتأكدي من تخلصك من المعجون بالكامل ثم جففيها بقطعة قماش ناعمة.