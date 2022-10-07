عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وصلت لرقم غير مسبوق.. أسعار الفضة في الأسواق |فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد آخر أسعار الفضة اليوم في الأسواق، من منطقة القناطر الخيرية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لم يسبق أن تشهده الاسواق من قبل.

وقال محمود خالد، أحد تجار الفضة، أن سعر جرام الفضة وصل 15.50 جنيه، مشيرا إلى أن هذه الأسعار للجرام الخام، وارتفعت الأسعار مقارنة بالأيام الماضية بسبب ندرة الفضة بالأسواق، وسعر الدولار.

وأشار أن حركة البيع والشراء تراجعت بشكل كبير بنسبة 90٪ بسبب غلاء الأسعار، مشيراً أن سعر المصنعية يختلف للقطعة ويتراوح ما بين ٢٠ جنيه إلي ٣٠ جنيه.

طرق الحفاظ على الفضة
1- استخدمي معجون ملمع الفضيات من الصيدلية أو استبدليه بمعجون الأسنان العادي.

2- بواسطة إسفنجة، خذي قليلا من المعجون ومرريه على قطع الفضة.

3- بعد ذلك، قومي بوضع القليل من المعجون على قطعة قماش ناعمة وافركيها في اتجاه واحد. ابتعدي عن الحركات الدائرية لأنها قد تسبب الجروح للفضة.

4- مررِي قطعة الفضة تحت الماء وتأكدي من تخلصك من المعجون بالكامل ثم جففيها بقطعة قماش ناعمة.

أسعار الفضة سعر الدولار سعر المصنعية طرق الحفاظ على الفضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو النور قطع ازاي تشغل الراوتر في البيت.. اعرف الطريقة

وصلة رقص انتهت بقرار فصل.. ماذا حدث في مدرسة ثانوية بالدقهلية؟

مفاجأة.. مغني المهرجانات مسلم يعلن اعتزاله: المجال لا يناسبني

هاني الناظر يحذر من التقلبات الجوية.. وينصح بتناول هذا المشروب

والده في القاهرة للتفاوض..الزمالك يقترب من ضم البلايلي للفريق

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022

سافيو احتياطي.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد المنيستري بدوري الأبطال

الحق الفرصة واشترى |تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 138 جنيهًا

ترشيحاتنا

تردد القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال افريقيا

أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 7-10-2022

حدث ليلا |بايدن يحذر من حرب نهاية العالم .. مطرب شاب شهير يعتزل الفن.. وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

علاج اللوز أفضل من استئصالها .. حسام موافي يعطي نصائح طبية هامة

أخبار العالم | انخفاض كبير في أسعار الذهب وبايدن يحذر من جحيم حرب بوتين النووية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغزلها بزوجها .. إطلالات بوسي وهشام ربيع تثير جدلا |شاهد

فى عيد ميلادها الـ 43 .. ريم البارودى بإطلالة جديدة|شاهد

آني إرنو.. قصة رواية غيرت قانون فرنسا قبل 47 عاما لصالح المرأة

بعد رجوعه لضرتها| شاهد أول ظهور لـ بوسى برفقة زوجها

فيديو

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

«رغيف في أوضة على البلاط».. تفاصيل احتجاز أب لإبنه بلا طعام بدمياط.. فيديوجراف

تفاصيل مؤلمة في حجز أب لابنه بلا طعام

فضائح أبناء بايدن تظهر للعلن.. ضابط بحرية أمريكي سابق يكشف المستور|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ