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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراتي الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمتابعة مباراة الفريق الأولى في دوري أبطال أفريقيا لموسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ أمام الاتحاد المنستيري التونسي في إطار منافسات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الذهاب بتونس يوم ٩ أكتوبر في تمام الساعة الرابعة عصرا بينما تقام مباراة الإياب يوم السبت ١٥ أكتوبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب السلام.

وتذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للبطولة. 

 

كما أعلنت قناة مفتوحة تونسية عن اذاعة المباراة .

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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي 10  لاعبين من بعثة أبناء الرداء الأحمر، التي وصلت إلي تونس استعدادا لمباراة الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة اللاعبين الغائبين كل من صلاح محسن ومحمود كهربا لعدم القيد، ومحمد فخري وبيرسي تاو وعمار حمدي للإصابة، وزياد طارق ومحمد محمود لقرب رحيلهما عن الفريق، وكريم فؤاد ومحمد مغربي ومحمد أشرف لأسباب فنية.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي القائمة التي وصلت إلى تونس اليوم الخميس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.
ويسعى الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، لاجتياز عقبة منافسه التونسي، الذي يشارك للمرة الأولى في دوري الأبطال، من أجل التأهل لمرحلة المجموعات.

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