مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 7-10 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ابرزها أوساسونا وفالنسيا في الدوري الاسباني،بالإضافة إلى مواجهة اتحاد جدة والفتح في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني





أوساسونا X فالنسيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني



هوفنهايم X فيردر بريمن – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ليون X تولوز – الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



غازي عنتاب X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



أبها X النصر – الساعة 5:30 على قناة ssc

العدالة X الفيحاء – الساعة 8 مساء على قناةssc

الاتحاد X الفتح – الساعة 8 مساء على قناةssc