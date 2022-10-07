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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 7-10 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ابرزها أوساسونا وفالنسيا في الدوري الاسباني،بالإضافة إلى مواجهة اتحاد جدة والفتح في الدوري السعودي.

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


 

أوساسونا X فالنسيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 


هوفنهايم X فيردر بريمن  – الساعة 8:30 مساء              

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


ليون  X تولوز – الساعة 9 مساء                   
 

مواعيد مباريات الدوري التركي  


غازي عنتاب X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

أبها X النصر – الساعة 5:30 على قناة ssc

العدالة X الفيحاء – الساعة 8 مساء على قناةssc  

الاتحاد X الفتح – الساعة 8 مساء على قناةssc

ماني الدوري الإسباني الدوري السعودي الدوري الفرنسي مواعيد مباريات اليوم الجمعة مباريات الدوري السعودي مباريات اليوم الجمعة

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