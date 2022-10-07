مواعيد مباريات اليوم الجمعة 7 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 7-10 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ابرزها أوساسونا وفالنسيا في الدوري الاسباني،بالإضافة إلى مواجهة اتحاد جدة والفتح في الدوري السعودي.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أوساسونا X فالنسيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports 1 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هوفنهايم X فيردر بريمن – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون X تولوز – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري التركي
غازي عنتاب X أضنة ديمرسبور – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
أبها X النصر – الساعة 5:30 على قناة ssc
العدالة X الفيحاء – الساعة 8 مساء على قناةssc
الاتحاد X الفتح – الساعة 8 مساء على قناةssc