عيار 21 يسجل 1075 جنيه.. أسعار الذهب اليوم 7- 10-2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 - 10 - 2022 في القاهرة والمحافظات.

أسعار الذهب اليوم في مصر



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 921 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1075 جنيها.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى ثمنا 1229 جنيهًا للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 8600 جنيها.





ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.





أسعار الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب