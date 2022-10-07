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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا تبدأ مشروعها الخاص بخط ملابس يحمل اسمها

دينا
دينا

أكدت الفنانة دينا عن استعدادها لإطلاق مشروعها الخاص خلال أيام وهو عبارة عن خط أزياء يحمل اسمها تقوم بالترويج له عبر الإنترنت.

وأضافت دينا فى تصريح خاص لصدى البلد أنها انتهت من جميع التحضيرات اللازمة للمشروع وتنتظر خروجه للنور خلال أيام قليلة، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودا كبيرا من خلاله لتقديم أفضل التصميمات للجمهور.

وعن تجربة تصميمها للملابس أكدت دينا أن هذا الأمر ليس بالجديد عليها هي دائما ما تقوم بتصميم ملابسها وخاصة بدل الرقص الخاصة بها ولكن الجديد فى هذا المشروع أنها لأول مرة تقوم بتصميم الملابس لغيرها، لذلك كانت حريصة على تقميم تصميمات مختلفة لكى ترضي جميع الأذواق.
 

دينا تنتهى من تصوير فيلمها الجديد


انتهت الفنانة الكبيرة دينا  من تصوير مشاهد فيلمها الجديد جوزني والذي تقوم ببطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، وذلك داخل احدى الفيلات بمنطقة المنصورية. 

 

صدى البلد في كواليس فيلم دينا الجديد

 وتواجدت كاميرا صدى البلد بصحبة دينا أثناء تصويرها أخر مشاهد فيلمها الجديد والذي أكدت أنه ينتمى لنوعية لايت كوميدي ويشاركها البطولة فيه الفنان الكبير محمود محمود والذي يقدم شخصية مختلفة تماما عن كل الشخصيات التى قدمها من قبل، وسوف تكون مفاجأة كبيرة من مفاجأة الفيلم.

 

دينا تتحدث عن تعاونها مع عصام نصار 

وعن تعاونها مع المخرج الشاب عصام نصار أكدت دينا فى تصريح خاص لصدى البلد أنها سعيدة جدا بالتعاون مع المخرج عصام نصار، مشيرة إلى أنها تحمست للعمل معه بعد جلسات العمل التى جمعتهما بسبب رؤيته المختلفة لتقديم عمل فني ناجح.

 

 دينا تحضر لموسم رمضان القادم

 أما عن تحضيرها لموسم رمضان القادم أكدت الفنانة دينا أنها تقوم حاليًا بقراءة العديد من السيناريوهات المختلفة سواء على مستوى الدراما أو السينما لكنها لم تستقر على العمل المقبل، مؤكدة أن هناك أكثر من سيناريو لموسم رمضان إلا أنها لازالت فى مرحلة القراءة.

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