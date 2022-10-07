تويتر بلا قيود.. هذه خطة إيلون ماسك للتغيير الشامل بعد الاستحواذ

تفصلنا أيام قليلة عن إعلان نتائج التسوية بين رجل الأعمال إيلون ماسك وشركة تويتر، والتي يجريها الطرفان حاليا، لإتمام صفقة شراء الشركة، وذلك بعد أن أمهلت محكمة ديلاوير تشانسري مهلة حتى 28 أكتوبر لإغلاق الصفقة ، وإلا سيتم استئناف المحاكمة في نوفمبر، حيث يتوقع الكثيرون أن الصفقة سيتم إنهاؤها بالفعل، خاصة بعد عدول ماسك عن قراره، ورغبته في إنهائها.

ومع تسلم إيلون ماسك رسميا مقاليد الشركة بعد صفقة شهدت أحداثا طويلة، سيبدأ ماسك فورا في بدأ تطبيق خطته التي أعلن عنها لأول مرة في أبريل الماضي، عند إعلانه شراء الشركة، وبحسب موقع "ياهو نيوز" فإن ماسك سيقوم بعدد من التغييرات الجذرية التي ستقلب الشبكة رأسا على عقب من بينها:

تطبيق رسوم الدفع مقابل التغريد

يفكر إيلون ماسك في تطبيق رسوم الدفع مقابل التغريد لمعالجة مشكلة الحسابات المزيفة، حيث ذكر ذلك علنًا ، ويشير ماسك أيضًا إلى أنه يريد إعطاء حرية أكبر عند الإشراف على المحتوى والسماح للمحظورين على تويتر مثل دونالد ترامب بالعودة إلى الموقع.

إلغاء الحظر الدائم

وأشار في إحدى الرسائل النصية إلى أنه "سيكون من الرائع إلغاء الحظر الدائم على تويتر ، باستثناء حسابات البريد العشوائي وتلك التي تدعو صراحة إلى العنف" حيث أرسل في أبريل الماضي رسالة نصية تفيد بأنه ستكون هناك حاجة إلى إجراء "صارم" لإصلاح تويتر.

تطبيق حرية التعبير والفكر في تويتر

وأعلن إيلون ماسك، في عدد من التغريدات، وقت إعلانه شراء تويتر في أبريل الماضي، إنه يفكر بجدية في جعل تويتر أفضل لأنه يفشل في الالتزام بمبدأ حرية التعبير، وقال إن "حرية التعبير ضرورية لديمقراطية فاعلة" ، كما تساءل عما إذا كان تويتر "يلتزم بشدة بهذا المبدأ".

خوارزمية مفتوحة المصدر و فتح الصندوق الأسود



يعتزم إيلون ماسك بأن تكون خوارزمية تويترمفتوحة المصدر، ويريد ماسك إجراء عدد من التغييرات لتطبيق الحظر المؤقت بدلاً من الحظر الدائم، وكذلك فتح "الصندوق الأسود" لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تقود تغذية تويتر حتى يكون لدى الناس المزيد من الشفافية حول سبب انتشار بعض التغريدات على تويتر واختفاء البعض الآخر.

ورد ماسك على لونسديل “بالتأكيد”، عندما وصف لونسديل تويتر بأنه أسوأ وسائل التواصل الاجتماعي ، بسبب شعبيته باعتباره تدفقًا إخباريًا.

التحكم في البريد العشوائي

ويعتزم ماسك هيكلة تويتر وجعله شركة خاصة بدلا من كونه شركة عامة، وذلك للسيطرة على رسائل البريد الإلكتروني العشوائية ، والقضاء عليها، واتخذ عددا من الإجراءات الصارمة لمحاولة إصلاح ذلك.

تقنية Blockchain واللامركزية

يسعى إيلون ماسك مع الوقت لتحويل تويتر إلى نظام لا مركزي يعمل بتقنية "بلوك تشين" Blockchain، وهو حلم كان يريد الرئيس التنفيذي ومؤسس تويتر السابق، جاك دورسي تنفيذه، حيث أن الشبكات اللامركزية كما يطلق عليها البعض إنترنت الناس أو إنترنت المستقبل، سيكون لها فائق الأثر على الاقتصاد، حيث سيتعامل الناس بحرية تامة وبأمان معلوماتى كبير في عصر العملات المشفرة.



وBlockchain أو سلسلة الكتل هي قاعدة بيانات موزعة لانهاية لها تحتوي كل كتلة على الطابع الزمني ورابط إلى الكتلة السابقة. وصممت بحيث يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها والحيلولة دون تعديلها، أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة لا يمكن لاحقًا القيام بتعديل هذه المعلومة.

