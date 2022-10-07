وزير الشباب والرياضة يفتتح البطولة الإفريقية للمدارس لكرة القدم

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة ، بإستاد 30 يونيو بالقاهرة ، النسخة الأولى من بطولة شمال إفريقيا للمدارس لكرة القدم والتي تستضيفها مصر فى الفترة 7 - 12 أكتوبر الجاري، والمؤهلة إلى البطولة الإفريقية للمدارس على مستوى القارة.



شهد حفل الافتتاح الدكتورة إيمان محمد حسن نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ونائبةً عن الدكتور رضا حجازي وزير التربية و التعليم و التعليم الفني ، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وعبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وفيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقى "كاف" ، وعدد من ممثلى الاتحادين المصرى والإفريقي ، والدكتور أحمد حسان مدير عام النشاط الرياضى الطلابي بوزارة الشباب والرياضة ، ويشارك فى البطولة 10 مدارس بنين وبنات من دول :"مصر، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر".



ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة "باتريس موتسيبى" على دعمه لمشروع البطولة الإفريقية للمدارس، والحرص على تطوير كرة القدم فى الرياضة المدرسية والتى تعد قاعدة عريضة لتقديم العديد من المواهب.



وأكد الدكتور أشرف صبحى على الاهتمام البالغ الذى توليه الوزارة لنشر ثقافة الممارسة الرياضية بين أوساط النشء والشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ومنهم طلاب المدارس والجامعات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية.



وثمن وزير الرياضة على البطولة الأفريقية للمدارس التى يتبناها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى إطار التعاون مع الاتحادات المحلية والسعى نحو تطوير قدرات الشباب فى كرة القدم، واكتشاف الموهوبين منهم.



فيما نقلت الدكتورة إيمان حسن تحيات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لجميع الحضور، قائلةً : "إنه لمن دواعي سرورنا أن تحتضن مصر النسخة الأولى من بطولة شمال أفريقيا والتي نتمنى أن تؤتي ثمارها من تلاحم طلاب المدارس في مصر مع طلاب المدارس بالدول الشقيقة المشاركة في تلك البطولة، وأن يعودوا إلى بلادهم ولديهم ثقافات جديدة وأصدقاء جدد"، مشيرة إلى أن هذا هو الهدف الحقيقي من البطولات المجمعة العربية منها والأفريقية.



من جانبه ، قدم عبد الحكيم الشلماني رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم ، الشكر والتقدير لمصر على استضافة البطولة، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق النجاح لها، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة وتحقيق الأهداف المرجوة من البطولة.



وفى كلمته، أعرب فيرون موسينجو السكرتير العام للاتحاد الأفريقى عن امتنانه للدولة المصرية على استضافة البطولة الإفريقية للمدارس، مشيداً بدعم وزير الرياضة الدائم لاستضافة منافسات "الكاف" المختلفة بمصر.



كما رحب رئيس اتحاد الكرة بجميع الحضور والمشاركين فى منافسات البطولة، متمنياً أن تكون بطولة مميزة على مستوى مدارس شمال إفريقيا والتى تقام نسختها الأولى فى مصر.

