رامز جلال يهنئ جمهوره بالمولد النبوي: خير الأنام سيد الخلق أجمعين

هنأ النجم رامز جلال، جمهوره بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب رامز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة مولد خير الأنام سيد الخلق أجمعين الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

يذكر أن أخر أعمال رامز جلال، فيلم "أحمد نوتردام" مع النجوم: غادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد، ومن إخراج محمود كريم.

الفيلم تدور أحداثه حول حدوث مجموعة من جرائم القتل والاختطاف من شخص مجهول، تحاول الشرطة أن تقوم بالبحث عنه، وعندما يكتشف صحفي في بداية حياته تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) الشهيرة، يحاول التنكر في شخصية تشبهه ويطلق عليها اسم (أحمد نوتردام)، ويحاول جذب القاتل بأن قام بالتنسيق مع إحدى الفتيات على اختطافها كتمثيل، وتتوالى الأحداث.