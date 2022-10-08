عشبة سحرية.. تعالج الروماتيزم وعسر الهضم وتزيل حصوات الكلى

تتميز البيئة المحلية في سيناء بوجود العديد من النباتات العطرية، والطبية والتي تدخل فى علاج معظم الأمراض، وهى نباتات برية تنمو على مياه الأمطار والسيول وقطرات الندي .

ويعتبر العاقول عشبة طببة لها العديد من الاستخدامات الطبية الشعبية المتعددة ، وقال فيه داود الأنطاكي سنة 1008هـ في العاقول: "أنه شوك الجمال، وهو نبت كثير الأشواك له زهر أبيض وأصفر وحبه مستدير ، سائر أجزاء هذا النبات تبرئ البواسير شرباً وبخوراً وطلاءً ولو برمادها".

ولفت الدكتور شعيب فتوح، دكتوراه في أعشاب طبية بشمال سيناء، إن العديد من الدراسات العلمية التي أجريت بمعرفة أساتذة الجامعات ، أكدت أن سيناء بها 600 نوع نادر من النباتات الطبية يستخدم فى علاج كافة الأمراض، وهى نباتات برية تنمو على مياه الأمطار والسيول .

عسر الروماتيزم

فهي تعالج الروماتيزم، وذلك بدهن المفاصل والعضلات بالزيوت الموجودة في الأوراق .. كما تعالج العشبة اضطرابات الجهاز الهضمي من “عسر الهضم، الإمساك، تحسين عملية الهضم، الانتفاخ، تجمع الغازات، فهي تخفف نوبات القولون العصبي.

وتعمل كملين طبيعي للأمعاء ، وعلاج للإمساك المزمن، والذي يعاني منه الكثير من الأشخاص. وتعمل كمطهر للأمعاء، والمسالك البوليّة من البكتيريا.

حصوات الكلي

وتعالج البواسير بشكل موضعي، من خلال عمل ضمادات منها ووضعها على البواسير ، وتعالج كذلك حصوات الكلى، عن طريق تناول مغلي العشبة لعدة مرات وتخلص المرارة من الحصوات

حيث اجري بحث علمي علي عشبة العاقول لوحظ أن إعطاء كل من الخلاصة المائية والكحولية للعاقول مدة أربعة أسابيع كانت كافية لإنقاص عدد وحجم الحصيات الكلوية.

كما أنها تخفف الصداع النصفي، وذلك عن طريق غلي العشبة ، و استنشاق البخار المتصاعد .

و تنشط عضلة القلب، و تعالج بعض الأمراض الجلديّة، مثل الأكزيما والجروح.

التهاب اللوزتين



ومغلي العشبة يخفف من التهاب اللوزتين والحلق، من خلال وضع بضع قطرات منها في الأذن. وهي مضاد حيوي للجسم.، كما تعالج التسمم الناتج عن الفطريات.

وتعتبر نبات داعم للتخلص من التدخين أو حتى شرب الكحول والمشروبات الروحية. كما ان العشبة تكسب البشرة نضارة، وتخفيف الإلتهابات والبثور وحب الشباب.



ويجب قبل استعمال أي نوع من الأعشاب الطبية استشارة الطبيب، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من الأمراض، حتى لا تحدث آثار جانبيّة .

وطالب الدكتور شعيب بإنشاء معهد لبحوث النباتات الطبية يستوعب الباحثين من كليات الصيدلة و العلوم والعلوم البيئية الزراعية تفعيل قيمتها العلمية مت خلال منظومة علمية متكاملة لدراسة البيئات الطبيعية لهذه النباتات و المواد_الفعالة المستخلصة منها واستخدامها في العلاج .